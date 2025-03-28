CML suspendeu intervenção nos jacarandás da Avenida 5 de Outubro. Terra foi reposta e a poucos metros há 15 árvores novas a serem plantadas

Onde esta quinta-feira existiam buracos que preparavam o transplante de pelo menos três jacarandás do separador central da Avenida 5 de outubro, em Lisboa, agora há terra reposta pelos funcionários da Câmara Municipal de Lisboa (CML), que volta a tapar as raízes das árvores que estavam a ser preparadas para ser removidas. Os trabalhos foram entretanto suspensos já que ao início da tarde já não existiam intervenções no local.

Uma possibilidade, ainda não confirmada por nenhum dos intervenientes, é de que este seja o resultado da providência cautelar que o PAN interpôs para impedir o abate e a transplantação das árvores devido à construção do parque de estacionamento na antiga Feira Popular. O Observador contactou a autarquia, que até ao momento não deu qualquer resposta sobre porque é que a terra foi reposta ou qual o ponto de situação dos trabalhos.

“O PAN deu ontem entrada da providência cautelar e a este tempo estimamos que a CML já tenha sido citada. Requeremos o processo com carácter de urgência e também que atribua efeito suspensivo para parar as obras que aqui estavam a decorrer — estamos perante um dano que a prosseguir será irreparável”, afirma Inês Sousa Real, em declarações ao Observador.

“Temos sérias dúvidas que no caso da primeira árvore a mesma possa sobreviver tendo em conta os cortes que foram feitos”, adianta a porta-voz do PAN.

Ao início desta tarde não havia qualquer funcionário em operações junto às árvores do separador central, mas a poucos metros, numa zona verde ao lado da avenida, junto à entrada da estação de comboio de Entrecampos, uma equipa de cerca de dez funcionários da CML estavam a plantar 15 novos jacarandás.

Ao Observador, Ana Marques, encarregada do Jardim do Campo Grande, responsável por aquela ação, não confirmou nem desmentiu que a plantação destas novas árvores estivesse planeada. Afirma que se tratam de 15 árvores novas, que chegaram de um viveiro, e não estabelece relação entre aquela plantação e as intervenções a decorrer no separador central da avenida.

Em comunicado, ao final da tarde, a autarquia explicou que “iniciou hoje [esta sexta-feira] a plantação de novos jacarandás na Avenida 5 de outubro e nas zonas limítrofes (10 novos jacarandás plantados hoje e 5 amanhã [sábado]).

Mesmo em frente à zona onde cinco jacarandás estão vedados, os mesmos que ontem começaram a ser intervencionados, foi afixada durante esta tarde uma lona da autarquia em que se dá conta dos “mais 400 lugares públicos” e dos “60 lugares exclusivos para moradores” que vão ser criados graças à construção do estacionamento. Destaca-se ainda as “118 árvores na avenida”, que segundo a autarquia representa “mais área verde permeável e menos risco de inundações”.

Entretanto, dez ativistas chegaram ao local com a intenção de se manifestar em direção ao local da sessão de esclarecimento prevista para a tarde desta sexta-feira, tendo também chegado uma carrinha da PSP com dez agentes de intervenção rápida. Só que a sessão foi adiada.

“Tendo em conta o número de pessoas inscritas e as muitas que ficaram sem conseguir ter acesso devido à limitação de lugares da sala, foi decidido o adiamento e concentração numa única sessão técnica de esclarecimento que irá decorrer no Fórum Lisboa, na Avenida de Roma, 14, próxima quarta-feira, dia 2 de abril, às 18h30”, informou a câmara, numa nota enviada aos órgãos de comunicação social.

Para esta sexta-feira à tarde, às 18h30, estava prevista a primeira de duas sessões públicas de apresentação e esclarecimento sobre o projeto de Entrecampos, que implica a retirada de 47 jacarandás desta zona da Av. 5 de Outubro, estando a segunda marcada para 2 de abril, às 17h30, mas ambas previstas para o Centro de Informação Urbana de Lisboa, com “entrada livre, sujeita à lotação do espaço”.

No comunicado, a CML “reafirma que dos 75 jacarandás que iriam ser removidos daquele local, o atual executivo conseguiu salvar 50” e que “está ainda garantida a plantação de mais 200 jacarandás em diversos locais da cidade de Lisboa”.

“Ouvir cidadãos depois de começar a intervir é auscultação fictícia”. Ativistas que iam à sessão adiada cantaram para jacarandás

“Oh jacarandá meu amigo, custa-me tanto ver-te partir, sem ti perde-se tanto brilho, sem ti eu sou menos feliz”. A canção foi entoada junto aos jacarandás que tanta polémica estão a causar no centro de Lisboa. Carolina Castro, uma das ativistas no local, a representar o Coro dos Comuns e Extinction Rebellion, explicou ao Observador que a ideia original do grupo de cerca de dez pessoas era deslocarem-se até à porta da sessão de esclarecimentos que ia decorrer esta tarde e ir cantando canções de intervenção.

“Com este adiamento vamos pelo menos cantar ao lado de um dos jacarandás, num ato simbólico”, afirmou, notando ser um “ótimo sinal” que a sessão tenha esgotado. “Não haveria mal em fazer esta sessão e fazer depois outra no Fórum Lisboa. Foi um adiamento de que não se estava à espera e as pessoas estão com vontade de ser esclarecidas”, defende.