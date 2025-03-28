1237,7kWh poupados 1237,7 kWh poupados com a
i

A opção Dark Mode permite-lhe poupar até 30% de bateria.

Reduza a sua pegada ecológica.
Saiba mais

Venezuela responderá com firmeza a ataques aos seus interesses

Este artigo tem mais de 1 ano

No contexto da disputa por Essequibo, Rubio advertiu a Venezuela de que um ataque militar contra a Guiana "seria um grande erro". As forças armadas dizem que não tolerarão ameaças estrangeiras.

i

A intromissão norte-americana nesta disputa territorial pode provocar uma escalada perigosa na região", explica a mensagem das FANB

RAYNER PENA R/EPA

A intromissão norte-americana nesta disputa territorial pode provocar uma escalada perigosa na região", explica a mensagem das FANB

RAYNER PENA R/EPA

As Forças Armadas Bolivarianas da Venezuela (FANB) alertaram quinta-feira que vão responder com firmeza a qualquer ação contra a integridade territorial e os interesses do país, numa mensagem divulgada pelo ministro venezuelano da Defesa, Vladimir Padrino López.

A instituição armada não tolera e não tolerará ameaças de nenhum funcionário ou governo estrangeiro. Consequentemente, responderemos com firmeza e determinação a qualquer provocação ou ação que ameace a integridade territorial e os interesses sagrados do país (…), defenderemos a nossa liberdade, soberania e independência com as nossas vidas“, expressou o ministro numa mensagem na sua conta do Instagram.

A mensagem foi divulgada depois de o secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, advertir a Venezuela de que um ataque militar contra a Guiana não acabaria bem e seria um grande erro, no âmbito da disputa pelo território Essequibo.

Trump anuncia tarifas de 25% contra países que comprem petróleo venezuelano

“Já o advertimos: A intromissão norte-americana nesta disputa territorial pode provocar uma escalada perigosa na região“, explica a mensagem na qual as FANB “condenam categoricamente as ameaças delirantes feitas por Marco Rubio, inimigo declarado da Venezuela, durante a sua visita à República Cooperativa da Guiana”.

Caracas diz ser insólito que a reivindicação venezuelana do território de Essequibo seja considerada ilegítima, tendo em conta que o Acordo de Genebra é o instrumento válido, assinado pelas partes envolvidas na disputa territorial, assim como acusa a Guiana de procurar recorrer à “ingerência imperial”, em vez dos mecanismos estabelecidos nos acordos de Argyle.

“A Venezuela tem historicamente uma vocação pacifista e em nenhum caso procurou ameaçar, e muito menos atacar a Guiana, cujo atual governo tem tomado atitudes à margem do direito internacional, assumindo uma posição submissa e subalterna, desrespeitando os acordos válidos assinados entre ambas as nações, concedendo licenças a empresas transnacionais para realizarem atividades de exploração e comercialização de hidrocarbonetos em águas pendentes de delimitação onde não pode exercer jurisdição”, lê-se na mensagem.

Estados Unidos ameaçam Venezuela com “sanções severas” se recusar deportações

Os militares venezuelanos sublinham como “lamentável que a Guiana esteja a tornar-se a nova colónia do império na região e uma filial” da petrolífera norte-americana ExxonMobil.

O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, advertiu quinta-feira a Venezuela de que atacar militarmente a Guiana será “um grande erro” e “não acabará bem”, expressando apoio a Georgetown na sua disputa territorial com Caracas.

Será um dia muito mau para o regime venezuelano se atacar a Guiana ou a ExxonMobil. Será um dia muito mau, uma semana muito má para eles [os venezuelanos] e não acabará bem”, declarou Rubio numa conferência de imprensa em Georgetown, ao lado do Presidente guianês, Irfaan Ali.

“Temos uma grande Marinha, que pode chegar a quase qualquer lugar, em qualquer ponto do mundo. E temos compromissos em vigor com a Guiana”, disse o chefe da diplomacia dos Estados Unidos, acrescentando que não entraria em detalhes sobre o que o seu país faria no caso de um ataque venezuelano à Guiana.

Oposição apoia fim de licenças dos EUA para exportação de petróleo da Venezuela

Marco Rubio insistiu que, se o Governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, tomasse tal atitude, seria “uma decisão muito má, um grande erro para eles”.

A Guiana e a Venezuela mantêm uma disputa pelo território de Essequibo, rico em petróleo e recursos naturais, administrado por Georgetown e reivindicado por Caracas.

A tensão exacerbou-se desde que a Venezuela anunciou que vai eleger um governador para Essequibo nas eleições regionais de maio.

No início deste mês, uma patrulha militar venezuelana passou cerca de quatro horas na secção do Bloco Stabroek, onde opera a empresa petrolífera norte-americana ExxonMobil.

Proponha uma correção, sugira uma pista: observador+lusa@observador.pt

Recomendamos
Ainda Bem que Faz Essa Pergunta

OE traz esperança ou só traz promessas aos portugueses?

Tráfico Humano

Cabo Verde sai da lista de tráfico humano "significativo"

Celebridades

Halle Berry impedida de se aproximar do filho

Noticiário

00h. Trump terá vetado planos do Pentágono para atacar Irão

Populares
Médio Oriente

AI quer que Portugal recuse uso das Lajes a Rubio

Nações Unidas

Mais de 201 mil deslocados no Iémen desde setembro

Migração

Portugal vai defender migração regulada na liderança do MED9

Presidente da República

Seguro estreia-se em Arraiolos e na Ibero-Americana

Últimas
Noticiário

9h. APAH rejeita que setor da saúde tenha sofrido cortes

Moçambique

Moçambique exige História nacional às escolas estrangeiras

Conflito Israelo-palestiniano

ONG: cessar-fogo em Gaza existe apenas "no nome"

O Bom, o Mau e o Vilão

O PS volta a entrar em modo barata tonta

Ofereça este artigo a um amigo

Enquanto assinante, tem para partilhar este mês.

Oferecer agora

A enviar artigo...

Artigo oferecido com sucesso

Ainda tem para partilhar este mês.

O seu amigo vai receber, nos próximos minutos, um e-mail com uma ligação para ler este artigo gratuitamente.

Voltar ao artigo

O seu plano não inclui a oferta de artigos

Para poder oferecer artigos aos seus amigos, faça upgrade para um plano de subscrição superior.

Ver planos

Ofereça até artigos por mês ao ser assinante do Observador

Partilhe os seus artigos preferidos com os seus amigos.
Quem recebe só precisa de iniciar a sessão na conta Observador e poderá ler o artigo, mesmo que não seja assinante.

Assinar agora

Este artigo foi-lhe oferecido pelo nosso assinante . Assine o Observador hoje, e tenha acesso ilimitado a todo o nosso conteúdo. Veja aqui as suas opções.

Atingiu o limite de artigos que pode oferecer

Já ofereceu artigos este mês.
A partir de 1 de poderá oferecer mais artigos aos seus amigos.

Voltar ao artigo

Aconteceu um erro

Por favor tente mais tarde.

Fechar

Atenção

Para ler este artigo grátis, registe-se gratuitamente no Observador com o mesmo email com o qual recebeu esta oferta.

Registar-me

Caso já tenha uma conta, faça login aqui.