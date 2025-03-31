O Presidente da Lituânia, Gitanas Nausėda, anunciou esta segunda-feira a morte de três dos quatro soldados norte-americanos que estavam desaparecidos desde a semana passada. Em comunicado, o Exército dos Estados Unidos da América (EUA) também confirmou a informação.

“É com grande tristeza e pena que recebi a notícia da perda trágica de três soldados do exercício de treino liderado pelos Estados Unidos na Lituânia”, referiu o Chefe de Estado no X. Gitanas Nausėda assegurou igualmente que as operações de busca vão continuar “até que o quarto soldado seja encontrado”.

It is with deep sadness and sorrow that I received the news of the tragic loss of three U.S. soldiers during a US-led training exercise in Lithuania. The search and rescue operation will continue until the fourth soldier is found.@realDonaldTrump, Lithuania mourns together with… pic.twitter.com/2477rTQwZJ — Gitanas Nausėda (@GitanasNauseda) March 31, 2025

Por sua vez, o serviço de imprensa do Exército norte-americano para a Europa e África assinalou que “três soldados do Exército dos Estados Unidos afetos à 1.ª Brigada Blindada, da 3.ª Divisão de Infantaria, foram encontrados mortos na Lituânia”.

As identidades dos três soldados encontrados não foram reveladas nesta fase, sendo dada prioridade à informação dos “familiares mais próximos”, segundo o comunicado. “Os nossos corações estão pesados com uma dor que ressoa em toda a divisão […], tanto no terreno como no país”, declarou o comandante da divisão, Christopher Norrie.

Pouco antes, o Exército lituano tinha anunciado a recuperação do veículo blindado, afundado num pântano, em que seguiam quatro militares norte-americanos destacados na Lituânia há dois meses, que participavam em manobras militares num campo de treino em Pabrade, uma cidade perto da fronteira com a Bielorrússia, quando desapareceram.

O Presidente lituano lamentou o sucedido. “A Lituânia está de luto com a nação americana. Aceitem por favor as minhas condolências sinceras, assim como as do povo lituano”, escreveu Gitanas Nausėda.