O ator Val Kilmer morreu esta terça-feira, aos 65 anos, devido a uma pneumonia. O anúncio foi feito pela filha, Mercedes Kilmer, que revelou que o pai foi diagnosticado em 2014 com um cancro da garganta, mas que recuperou.

Kilmer tornou-se um rosto conhecido de Hollywood com interpretações em filmes como Top Gun (1986) e The Doors, em que deu vida a Jim Morrison. Foi também o super-herói protagonista em Batman Forever (1995), enfrentando os vilões Two Face de Tommy Lee Jones e o Ridller de Jim Carrey.

Em Top Gun, um sucesso da década de 80, foi Ice, o rival do protagonista Maverick, interpretado por Tom Cruise. Em 2022, regressou ao papel para a sequela Top Gun: Maverick.

Val Edward Kilmer nasceu a 31 de dezembro de 1959 e cresceu numa família de classe média no bairro de Chatsworth, em Los Angeles. De acordo com o New York Times, foi vizinho do cantor Roy Rogers e da atriz Dale Evans.

Aos 17 anos, ingressou na prestigiada escola de artes Juilliard, em Nova Iorque. Foi um dos alunos mais jovens a conseguir entrar na escola. Concluiu o programa de artes em 1981, dando os primeiros passos da carreira no teatro. Dois anos mais tarde, fez a estreia nos palcos da Broadway com o drama The Slab Boys.

Estreou-se no cinema em 1984 com o filme de espionagem Top Secret!, seguido da comédia Real Genius, em 1985. Mais tarde, viria a mostrar os dotes de comediante em filmes como MacGruber e Kiss Kiss Bang Bang.

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A carreira cinematográfica de Val Kilmer atingiu o apogeu no início dos anos 90, quando empunhou as pistolas de Doc Holliday, ao lado de Kurt Russell e Bill Paxton em Tombstone, de 1993, para depois protagonizar o fantasma de Elvis em True Romance e em seguida um perito em demolições de bancos no filme de Michael Mann Heat, de 1995, ao lado de Al Pacino e Robert De Niro.

Kilmer publicou dois livros de poesia (incluindo My Edens After Burns) e foi nomeado para um Grammy em 2012 pelo álbum de spoken word The Mark of Zorro. Foi também artista plástico e cientista cristão durante toda a vida.

Em 2021, Val Kilmer voltou a ser o protagonista, mas agora de um documentário sobre a sua vida. Val, da Amazon Prime Video, mostrou ao mundo vários momentos da carreira de quatro décadas do ator e várias imagens nunca vistas do ator. Os filhos do ator têm os créditos de produtores executivos do documentário.

O ator foi casado com Joanne Whalley, que conheceu na rodagem do filme Willow, de 1988. Tiveram dois filhos, Mercedes e Jack. Foram os filhos que motivaram uma pausa de cerca de uma década na carreira do ator, que nunca se arrependeu de estar afastado de Hollywood para acompanhar os filhos. “Não tenho arrependimentos”, afirmou em entrevista ao The Hollywood Reporter, em 2012. “É um ditado mas também é uma espécie de verdade: quando se é um estrela, é-se sempre uma estrela; a questão é de que nível?”.