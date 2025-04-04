O ministro da Economia, Pedro Reis, disse esta sexta-feira que o investimento americano “é muito bem-vindo” e defendeu que Portugal quer construir com os Estados Unidos da América (EUA) “uma parceria estratégica profunda”.

“Que boa semana para relembrar que queremos construir com os Estados Unidos uma parceria estratégica profunda, num mercado que é essencial para nós todos e que os Estados Unidos é uma referência também nos gigantes tecnológicos, mas para todos os outros setores”, afirmou.

O ministro da Economia discursava na inauguração do primeiro de seis edifícios do mega centro de dados da Start Campus, em Sines, no distrito de Setúbal.

“Que boa semana e que bom evento para testemunhar o quanto é fundamental um sinal de compromisso entre os Estados Unidos, Portugal e a Europa para uma agenda comum para o crescimento e para a aproximação comercial”, sustentou.

Quando concluído, em 2030, o campus contará com seis edifícios e uma capacidade total de 1,2 GW, estado o acesso à rede assegurado.

De acordo com a empresa, o início da construção da próxima instalação, de 180 MW (Megawatts), está previsto para meados de 2025.