Trump critica Harvard e diz que a universidade "é uma piada"

O presidente da Universidade de Harvard causou forte impressão na segunda-feira ao opor-se publicamente às exigências realizadas pela administração Trump.

Neste caso, que ilustra o confronto do Presidente norte-americano com as mais prestigiadas universidades do país, Donald Trump afirmou que Harvard “já não podia ser considerada um lugar decente de aprendizagem e não deveria estar em nenhuma lista de grandes universidades do mundo”.

O chefe de Estado norte-americano disse ainda que a instituição de ensino recruta sobretudo “esquerdistas radicais, idiotas e pessoas sem cérebro”.

Na terça-feira, Trump declarou que a instituição deveria apresentar as suas desculpas e ainda criticou a isenção fiscal de que goza a universidade.

O líder norte-americano afirmou que Harvard deveria “ser taxada como entidade política se continuar a defender a sua ‘loucura’ política e ideológica inspirada — e que apoia – o terrorismo”.

A Universidade de Harvard, uma instituição privada localizada perto da cidade de Boston e com um vasto património de mais de 50 mil milhões de dólares (44 mil milhões de euros), beneficia de uma isenção das autoridades fiscais federais e do estado de Massachusetts.

Harvard, tal como outras universidades norte-americanas, tem sido palco de uma mobilização estudantil contra a guerra de Israel na Faixa de Gaza, um movimento regularmente denunciado como antissemita pelos conservadores norte-americanos, e tem sido um alvo da Casa Branca desde o regresso de Donald Trump ao poder em janeiro.

O chefe de Estado norte-americano acusou a Universidade de Harvard e outras instituições de permitirem que o antissemitismo floresça nos seus campus.

O governo pediu a estas instituições de ensino superior que implementassem uma série de medidas — incluindo uma “auditoria” às opiniões dos estudantes e do pessoal docente — ou o governo Federal cortaria o financiamento.

Ao contrário da Universidade de Columbia, em Nova Iorque, Harvard recusou-se a cumprir.

Numa carta dirigida aos estudantes e professores, o reitor da universidade, Alan Garber, garantiu-lhes na segunda-feira que Harvard não renunciaria “à sua independência, nem aos seus direitos constitucionalmente garantidos”.