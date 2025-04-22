O deputado único do PAN/Açores defendeu esta terça-feira a criação de salas de consumo assistido de drogas em São Miguel, no âmbito de uma iniciativa legislativa entregue no parlamento regional.

O partido refere que as salas devem ser criadas, preferencialmente, nos concelhos de Ponta Delgada e Ribeira Grande, considerando-se que estes são os concelhos “com maior prevalência de consumo de substâncias estupefacientes, sobretudo das conhecidas como drogas sintéticas”.

Para o PAN/Açores, a criação de salas de consumo assistido de drogas “é um importante mecanismo na estratégia de combate ao consumo de droga“.

Em nota de imprensa, aquela força política considera que, “além do seu impacte positivo estar mundialmente comprovado na saúde pública, visto desincentivar o consumo em locais públicos, irá permitir trabalhar junto dos consumidores a procura por alternativas”.

O partido refere que estas salas são “um ambiente seguro para os utilizadores, desprovido de juízos de censura, em que os consumidores levam o seu próprio produto para consumo, onde consomem sob a supervisão de profissionais de saúde qualificados”.

“Este projeto não é apenas uma resposta ao desafio de saúde pública que o flagelo do consumo de drogas sintéticas representa atualmente, mas também um reflexo do compromisso do PAN/Açores em garantir uma abordagem mais humana e eficaz no consumo e tratamento da dependência química”, sublinha o PAN/Açores.