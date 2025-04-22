Pelo menos 14 pessoas ficaram feridas na segunda-feira num incêndio numa plataforma petrolífera offshore da Petrobras situada a 130 quilómetros da costa brasileira, indicou a empresa.

Um dos trabalhadores caiu ao mar durante o incêndio e foi resgatado por um barco, com queimaduras leves na mão e na cabeça, segundo o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense.

Os catorze trabalhadores feridos foram levados para o hospital, enquanto a companhia petrolífera brasileira ordenou a retirada de todos os trabalhadores não essenciais da plataforma, que contava com 176 pessoas.

Segundo o sindicato, o incêndio foi controlado após cerca de quatro horas de luta contra as chamas, que obrigaram ao corte do fluxo de gás extraído pela plataforma.

A plataforma PCH-1 está localizada na bacia marítima de Campos, no Oceano Atlântico, a cerca de 130 quilómetros da cidade de Macaé, no estado do Rio de Janeiro.

Uma plataforma da Petrobras foi atingida por um incêndio com explosão na manhã desta segunda (21) e onze trabalhadores teriam ficado feridos, segundo o Sindicato dos Petroleiros do Norte Fluminense (Sindipetro-NF). O acidente ocorreu na plataforma Cherne 1, operada pela… pic.twitter.com/0ljrbZOycy — InfoMoney (@infomoney) April 21, 2025

A Petrobras informou, em nota, que vai criar uma comissão para investigar as causas do acidente.

O sindicato disse que relacionou o incêndio à “falta de investimentos na manutenção e integridade das plataformas da Bacia de Campos”.

“Os acidentes, que se estão a tornar recorrentes, são o resultado direto de anos de negligência por parte dos governos anteriores, que abandonaram as políticas de segurança e integridade das unidades marítimas, levando ao desmantelamento das instalações”, afirmou o sindicato em comunicado