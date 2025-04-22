Dois jovens foram detidos por estarem “fortemente indiciados” dos crimes de roubo agravado e sequestro, com recurso a arma de fogo, ocorridos em 06 de abril numa moradia no Cacém, concelho de Sintra, divulgou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

Em comunicado, a PJ explicou que a vítima foi atraída através de uma aplicação de encontros online pelos suspeitos, com 18 e 22 anos.

“Os suspeitos subtrairiam diversos pertences, incluindo uma viatura e cartões bancários, com os quais vieram a efetuar vários levantamentos de dinheiro”, refere a nota.

Os dois jovens vão ser ainda presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.