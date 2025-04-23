Acompanhe neste liveblog todas as cerimónias e momentos de homenagem ao Papa Francisco

O corpo do Papa Francisco foi esta manhã transportado da residência oficial para a Basílica de São Pedro. A cerimónia da trasladação teve início pelas 9h locais (menos uma em Lisboa), ainda na Casa de Santa Marta, terminando por volta das 10h09 locais, já em São Pedro.

Entre os dois locais, o caixão com o corpo do líder da Igreja Católica seguiu em procissão, sendo transportado por 14 homens e ladeado por guardas suíços. Na Praça de São Pedro juntaram-se rapidamente milhares de fiéis, que acompanharam a passagem do cortejo.

O momento da entrada do corpo de Francisco na Basílica vaticana foi entretanto acompanhado pelos sinos do Vaticano e de um grande aplauso que se fez ouvir. O Papa Francisco morreu na passada segunda-feira, aos 88 anos, vítima de um AVC e um ataque cardíaco. Após um velório para alguns membros do clero na Casa de Santa Marta, haverá agora um velório público a decorrer na Basílica de São Pedro até sexta-feira. No dia seguinte, pelas 9h, será o funeral do líder dos católicos.