Momentos-chave
- Vaticano mantém portas da Basílica de São Pedro abertas
- O que se passou até agora
- "Senhora com flores" que Papa saudou da varanda do hospital passou pela Basílica de São Pedro
- Geneviève, a amiga de longa data de Francisco que quebrou o protocolo do Vaticano para estar perto do caixão do Papa
- Cerca de 20 mil pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de S. Pedro
- Nove dias de luto pela morte do Papa começam no funeral
- Marcelo assina luto nacional pela morte do Papa
- Cerca de 100 mil fiéis na Praça de São Pedro
- Giorgia Meloni presta homenagem ao Papa
- Rússia presente no funeral do Papa
- "Grande afluência" leva Vaticano a ponderar estender horário de exposição do corpo do Papa
- Executivo do Porto enaltece coragem, simplicidade e legado de Francisco
- Montenegro recorda mote da passagem do Papa por Portugal: "Disse-nos para olharmos e cuidarmos de todos, todos todos"
- Montenegro assinou livro de condolências pela morte do Papa Francisco
- No dia em que o Papa morreu, audiência do filme Conclave subiu 283%
- Cerca de 20 mil pessoas esperam para ver caixão de Papa Francisco
- Câmara de Lisboa discute hoje a atribuição do nome Papa Francisco ao Parque Tejo
- Parlamento da Madeira aprovou voto de pesar e fez minuto de silêncio
- Ao escolher um novo Papa, D. Américo terá no coração o desejo de Francisco: uma Igreja aberta "a todos, todos, todos"
- Mensagens do cristianismo são "poderosas e até mesmo revolucionárias", diz Pedro Nuno Santos
- Lisboa. Pedro Nuno Santos chega à Nunciatura Apostólica
- Termina cerimónia de trasladação do corpo de Francisco
- Corpo de Francisco já está na Basílica vaticana
- Papa. Caixão passa pelo fiéis na Praça de São Pedro
- Corpo de Francisco chega à Praça de São Pedro
- Corpo do Papa já deixou a Capela de Santa Marta
- Momento de oração na Capela de Santa Marta antes da transladação
- Padre jesuíta pede sucessor que procure consensos
- Só num dia, mais de 1.500 jornalistas pediram credenciação
- Corpo de Francisco chegará hoje à Basílica de São Pedro
Histórico de atualizações
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O que se passou até agora
- Pelo menos 20 mil pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de São Pedro, em Roma, refletindo a profunda marca que deixou entre os seus fiéis. A afluência de fiéis levou o Vaticano a ponderar estender o horário do velório.
- O funeral do Papa Francisco está marcado para sábado, seguindo-se nove dias de luto, conhecidos como ‘Novendiales’, que terão início no dia do funeral. Durante este período, celebrações solenes diárias decorrerão na Basílica de São Pedro.
- Líderes políticos e religiosos de várias partes do mundo, incluindo o Presidente Cabo-verdiano e representantes do governo italiano e russo, prestaram homenagem ao Papa Francisco, destacando o seu papel marcante e legado na promoção de valores essenciais à vida da sociedade.
- Na sequência da morte do Papa Francisco, houve um aumento significativo no número de visualizações de filmes relacionados com o Vaticano, como “Conclave” e “Dois Papas”, que registaram subidas drásticas na audiência após a sua morte.
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Bom dia.
Encerramos aqui o liveblog em que acompanhámos os acontecimentos em torno das homenagens ao Papa Francisco.
Pode acompanhar os acontecimentos desta quinta-feira neste outro liveblog.
Fiéis prestam homenagem ao Papa Francisco no segundo dia do velório na Basílica de São Pedro
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Reforço de polícias, vigilância apertada e tecnologia de ponta. Como se prepara a segurança do funeral do Papa e do Conclave
Grande afluência de fiéis e presença de quase duas centenas de delegações estrangeiras deixam autoridades vigilantes. Operação conta com tecnologia de ponta, patrulha aérea e unidades anti-terrorismo.
Reforço de polícias, vigilância apertada e tecnologia de ponta. Como se prepara a segurança do funeral do Papa e do Conclave
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Vaticano mantém portas da Basílica de São Pedro abertas
Tal como previsto, e tendo em conta a grande afluência na Basílica de São Pedro, o Vaticano manteve as portas abertas para receber os milhares de fiéis que procuram prestar uma última homenagem ao Papa Francisco.
O encerramento estava agendado para a meia-noite, mas à 1h de Itália (menos uma hora em Lisboa) ainda se nota uma enchente na Basílica.
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"Senhora com flores" que Papa saudou da varanda do hospital passou pela Basílica de São Pedro
Carmela Mancuso, a “senhora com as flores amarelas” que o Papa Francisco saudou da varanda do hospital, já passou pela Basílica de São Pedro. Na homenagem, tal como fez várias vezes nos últimos anos, levou flores ao Pontífice.
Tantissimi fedeli in fila anche questa sera per rendere omaggio a Papa Francesco. Tra loro anche Carmelina con i suoi immancabili fiori gialli pic.twitter.com/RaKcTjhRYU
— Salvatore Cernuzio (@SalvoCernuzio) April 23, 2025
“Ainda não me parece real”. Quem é a “senhora com as flores amarelas” que o Papa saudou a partir do hospital?
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Núncio apostólico em Lisboa diz que Papa Francisco era feliz em Portugal
O núncio apostólico em Lisboa, Ivo Scapolo, recordou esta quarta-feira a presença do Papa em Portugal nas Jornadas Mundiais da Juventude de 2023 e destacou que Francisco era feliz em Portugal.
“Era feliz quando estava aqui”, disse o representante da Santa Sé em Portugal aos jornalistas após uma missa em sufrágio pelo Papa Francisco, que morreu na segunda-feira.
Quando lhe foi pedido para recordar como era Francisco, à luz das suas relações com o Papa, Ivo Scapolo lembrou os cinco dias que com ele passou, nomeadamente às refeições, e disse que guarda desses dias o facto de Francisco se sentir bem em Portugal, o carinho que os portugueses lhe dispensavam.
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Papa Francisco doou 200 mil euros da sua conta pessoal para ajudar prisioneiros
Preocupado, desde sempre, com os reclusos, o Papa manteve essa atenção até ao fim. Na última saída do Vaticano visitou uma prisão e, sabe-se agora, doou 200 mil euros para ajudar prisioneiros.
Papa Francisco doou 200 mil euros da sua conta pessoal para ajudar prisioneiros
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Câmara de Lisboa manifesta pesar mas adia atribuição do nome Papa Francisco ao Parque Tejo
A Câmara de Lisboa manifestou esta quinta-feira profundo pesar pela morte do Papa Francisco e enalteceu o papel “marcante” na capital portuguesa durante a Jornada Mundial da Juventude, em 2023, mas a proposta de atribuição de topónimo foi adiada.
Em reunião pública do executivo municipal, o voto de pesar apresentado, num documento único, resultou da consensualização de duas propostas, uma da liderança PSD/CDS-PP e outra do PS, que foi ainda subscrito pelo PCP e que foi aprovado por unanimidade, juntando os votos a favor dos Cidadãos Por Lisboa (eleitos pela coligação PS/Livre), Livre e BE.
Também estava prevista a apreciação da proposta de atribuir o nome Papa Francisco ao Parque Tejo, subscrita pela liderança PSD/CDS-PP, mas o presidente da câmara, Carlos Moedas (PSD), decidiu adiar para uma próxima reunião em que esteja presente, uma vez que tinha de se ausentar desta sessão pelas 20h30, por motivos pessoais.
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Geneviève, a amiga de longa data de Francisco que quebrou o protocolo do Vaticano para estar perto do caixão do Papa
Uma freira franco-argentina furou o protocolo do Vaticano para estar perto do caixão do seu amigo de longa data. Ao contrário dos outros religiosos, ficou largos minutos a contemplar o caixão do Papa.
Geneviève, a amiga de longa data de Francisco que quebrou o protocolo do Vaticano para estar perto do caixão do Papa
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Cerca de 20 mil pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de S. Pedro
O porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, revelou, citado pelo La Stampa, que desde as 11h desta quarta-feira 19.430 pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de S. Pedro.
Matteo Bruni adiantou também que até agora quatro mil jornalistas receberam ou pediram acreditação para cobrir o funeral do Papa Francisco e o conclave para a escolha do novo pontífice.
O porta-voz disse ainda que participaram esta quarta-feira na segunda Congregação Geral 103 cardeais — não adiantou quantos desses eram eleitores. Estes encontros, à porta fechada, decorrem diariamente no Vaticano e são um momento fundamental para os cardeais eleitores se conhecerem, tomarem decisões sobre o funeral e conclave e falarem abertamente sobre as suas perspetivas em relação ao momento vivido pela Igreja Católica e apontarem as características que consideram que devem fazer parte do perfil de um futuro Papa.
A próxima será amanhã e começa pelas 9h, explicou Bruni, que também foi questionado sobre a participação do cardeal Angelo Becciu, que foi afastado pelo Papa e condenado a cinco anos e meio de prisão por fraude fiscal e disse ter direito de participar no próximo conclave. “Todos os cardeais estão convidados para as Congregações Gerais. Falaremos sobre o conclave noutra altura”, afirmou o porta-voz.
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Saiu como Bergoglio para ser "pai do mundo inteiro" e já não voltou como Francisco. Porque é que o Papa nunca regressou à Argentina?
Muitos perguntaram quando regressaria às origens, mas o Papa dizia sempre que os 76 anos passados na Argentina chegavam. Hipótese mais provável é tê-lo feito para evitar aproveitamentos políticos.
Saiu como Bergoglio para ser “pai do mundo inteiro” e já não voltou como Francisco. Porque é que o Papa nunca regressou à Argentina?
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Nove dias de luto pela morte do Papa começam no funeral
O Vaticano anunciou que os ‘Novendiales’ — nove dias de luto — pela morte do Papa Francisco vão começar a partir de sábado, dia do funeral do Pontífice.
Ao longo destes dias, vão ocorrer celebrações solenes diárias na Basílica de São Pedro, até domingo, 4 de maio, explica o jornal La Croix. De acordo com a lei eclesiástica, o período de luto começa no dia da morte do Papa, mas os ‘Novendiales’ só arrancam no dia do funeral.
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Leiria faz vigília de oração na sexta-feira com início no mural da JMJ
Uma vigília de oração pelo Papa Francisco, vai realizar-se na sexta-feira, na cidade de Leiria, com início junto ao mural da Jornada Mundial da Juventude (JMJ), anunciou esta quarta-feira a Diocese de Leiria-Fátima.
A vigília é promovida pelo Serviço Diocesano da Pastoral Juvenil e pela Paróquia de Leiria, com o apoio da Câmara, e começa às 21h00, junto ao mural da JMJ, na rotunda entre a Escola Superior de Educação e Ciências Sociais e a Escola Secundária Francisco Rodrigues Lobo.
“O momento inaugural contará com intervenções de caráter protocolar nas quais participarão o presidente da Câmara Municipal de Leiria e o vigário-geral da diocese”, referiu a diocese numa informação enviada à Lusa, com a organização a convidar “todos os participantes a trazerem uma flor, que será colocada junto ao mural, num gesto simbólico de oração e comunhão”.
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Marcelo assina luto nacional pela morte do Papa
“O Presidente da República assinou o Decreto do Governo que declara luto nacional nos dias 24, 25 e 26 de abril de 2025, pelo falecimento do Papa Francisco”, lê-se numa nota publicada no site da presidência
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Cerca de 100 mil fiéis na Praça de São Pedro
Neste momento, segundo relatos da imprensa italiana, a Praça de São Pedro continua a encher-se de fiéis que se deslocam ao Vaticano para homenagear Francisco.
Segundo estimativas dos serviços de segurança, já estão cerca de 100 mil pessoas na praça central que dá acesso à Basílica com o mesmo nome, onde está exposto o corpo de Francisco. Para ver o caixão a fila é de 3 a 5 horas.
Na Basílica de Santa Maria Maior — onde Francisco será sepultado —, já se nota uma presença massiva.
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Giorgia Meloni presta homenagem ao Papa
A primeira-ministra italiana já passou pela Basílica de São Pedro, onde contemplou, em silêncio, durante vários minutos o corpo do Papa Francisco, como revelou a Tgcom24.
Giorgia Meloni rende omaggio alla salma del Papa a San Pietro #papa #meloni #23aprile https://t.co/2i14ossY2e
— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) April 23, 2025
Tal como Giorgia Meloni, também o ministro do Interior e o ministro dos Negócios Estrangeiros passaram pelo caixão do Pontífice.
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Rússia presente no funeral do Papa
Por decisão de Vladimir Putin, a Rússia será representada no funeral do Papa pela ministra da Cultura Olga Lyubimova, avançou a Tass.
A informação foi confirmada por Dmitry Peskov, porta-voz do Kremlin, citado pela agência russa.
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"Grande afluência" leva Vaticano a ponderar estender horário de exposição do corpo do Papa
Fruto da elevada enchente de fiéis que se dirige à Basílica de São Pedro para prestar homenagem ao Papa, o Vaticano está a ponderar alargar o horário da exposição do corpo do Pontífice.
“Considerando a grande afluência de fiéis que desejaram prestar homenagem ao Santo Padre, não se pode descartar a possibilidade de estender a abertura da Basílica para além do horário estabelecido”, informa a sala de imprensa da Santa Sé, citada pela Rai News.
Originalmente, previa-se a exposição do corpo até às 24h locais (menos uma hora em Lisboa).
Os horários originais eram os seguintes:
- Quarta-feira, 23 de abril: das 11h às 24h
- Quinta-feira, 24 de abril: das 7h às 24h
- Sexta-feira, 25 de abril: das 7h às 19h
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Presidente da República cabo-verdiano recorda agradecimento de Francisco a Cabo Verde
O Presidente cabo-verdiano recordou esta quarta-feira um agradecimento do Papa Francisco ao arquipélago, entre outros detalhes da relação com o país, um dia antes de viajar para o Vaticano e representar Cabo Verde no funeral marcado para sábado.
“Quando fui a Roma, na altura da criação do [posto de] cardeal e agradeci ao Papa pelo ato, ele disse-me: estamos a fazer justiça à (…) diocese primaz de África e eu é que devo agradecer a Cabo Verde por tudo o que fez pelo desenvolvimento da Igreja”, disse José Maria Neves, aos jornalistas, à margem de um evento, na Praia.
Arlindo Furtado, bispo de Santiago, foi nomeado primeiro cardeal do país, em 2015, e José Maria Neves participou na cerimónia de investidura, então como primeiro-ministro.
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Executivo do Porto enaltece coragem, simplicidade e legado de Francisco
O executivo da Câmara do Porto aprovou esta quarta-feira por unanimidade um voto de pesar pelo Papa Francisco, que morreu na segunda-feira aos 88 anos, e enalteceu a sua coragem, simplicidade, sorriso e legado.
O voto de pesar foi apresentado pela CDU e todas as forças políticas acabaram por o subscrever.
Pela CDU, Joana Rodrigues lembrou o homem que marcou “pela sua coragem, simplicidade e humildade”, mas também por estar “sempre junto dos mais desfavorecidos”.