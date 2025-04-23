O porta-voz da Santa Sé, Matteo Bruni, revelou, citado pelo La Stampa, que desde as 11h desta quarta-feira 19.430 pessoas prestaram homenagem ao Papa Francisco na Basílica de S. Pedro.

Matteo Bruni adiantou também que até agora quatro mil jornalistas receberam ou pediram acreditação para cobrir o funeral do Papa Francisco e o conclave para a escolha do novo pontífice.

O porta-voz disse ainda que participaram esta quarta-feira na segunda Congregação Geral 103 cardeais — não adiantou quantos desses eram eleitores. Estes encontros, à porta fechada, decorrem diariamente no Vaticano e são um momento fundamental para os cardeais eleitores se conhecerem, tomarem decisões sobre o funeral e conclave e falarem abertamente sobre as suas perspetivas em relação ao momento vivido pela Igreja Católica e apontarem as características que consideram que devem fazer parte do perfil de um futuro Papa.

A próxima será amanhã e começa pelas 9h, explicou Bruni, que também foi questionado sobre a participação do cardeal Angelo Becciu, que foi afastado pelo Papa e condenado a cinco anos e meio de prisão por fraude fiscal e disse ter direito de participar no próximo conclave. “Todos os cardeais estão convidados para as Congregações Gerais. Falaremos sobre o conclave noutra altura”, afirmou o porta-voz.