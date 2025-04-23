Não era bem um caso de pressão máxima. Era um caso de pressão absoluta. Esta quarta-feira, em San Siro, Sérgio Conceição jogava a temporada do AC Milan, disputava um dos dérbis mais intensos do futebol europeu e apostava o próprio futuro — até porque mais do que uma voz garantia que uma derrota, mais uma derrota, significaria o fim da linha do treinador português em Itália.

Na segunda mão da meia-final da Taça de Itália, depois do empate no primeiro jogo, o AC Milan voltava a defrontar o Inter Milão e procurava chegar à final da competição. Ou seja, Sérgio Conceição procurava chegar à segunda final desde que substituiu Paulo Fonseca, já que praticamente se estreou com a conquista da Supertaça. Em nono lugar da Serie A, já bem longe da zona de apuramento para as competições europeias e afastados da Liga Europa, os rossoneri precisavam da Taça como de pão para a boca.

“Neste tipo de jogos, o facto de ser favorito muda pouco para mim. Quando o árbitro apita, o jogo passa a ser o que preparámos, com a motivação que temos. É um jogo muito importante para todos. Uma época positiva para o AC Milan seria ganhar a Serie A ou tentar ir até ao fim na Liga dos Campeões. Os grandes clubes tentam ir até ao fim nas competições e nós temos esta. No final da época, falarei sobre estes seis meses, sobre o que fiz bem e o que fiz menos bem”, atirou Sérgio Conceição na antevisão do dérbi, sendo que a imprensa italiana garantia que, em caso de eliminação, o treinador português era despedido ainda esta semana.

Ora, neste contexto e ainda sem ter perdido com o Inter esta temporada, com dois empates e uma vitória, Sérgio Conceição apostava em Luka Jovic como referência ofensiva, apoiado por Rafael Leão e Pulisic, com Santiago Giménez e João Félix a começarem ambos no banco. Do outro lado, nuns nerazzurri acabados de eliminar o Bayern Munique na Liga dos Campeões mas vindos de uma derrota com o Bolonha para o Campeonato, Simone Inzaghi lançava Taremi no lugar do lesionado Marcus Thuram ao lado de Lautaro no ataque.

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O AC Milan abriu o marcador ainda na primeira parte, com Luka Jovic a cabecear certeiro depois de um grande cruzamento de Álex Jiménez na direita (36′). A equipa de Sérgio Conceição foi a vencer para o intervalo e dilatou a vantagem logo nos primeiros minutos da segunda parte, com o mesmo Luka Jovic a bisar na sequência de um canto na direita (49′).

Simone Inzaghi reagiu com quatro substituições de uma vez, lançando Zalewski, Frattesi, Arnautovic e Çalhanoğlu, e Sérgio Conceição respondeu com Malick Thiaw antes de colocar Loftus-Cheek e Tammy Abraham. Até ao fim, ainda houve tempo para o AC Milan voltar a marcar e colocar um ponto final na eliminatória, com Reijnders a atirar rasteiro e cruzado na área depois de uma assistência de Rafael Leão (85′).

No fim, o AC Milan venceu o Inter Milão no dérbi da cidade e carimbou o apuramento para a final da Taça de Itália, com os rossoneri a marcarem encontro com Bolonha ou Empoli, que só decidem a outra meia-final esta quinta-feira. Se a pressão era absoluta, Sérgio Conceição respondeu da única maneira que sabe: destruiu a pressão e mostrou que foi feito para jogos grandes.