O Hospital Amadora-Sintra registou, durante este fim de semana, “constrangimentos nos sistemas de informação”, que perduram até esta segunda-feira e que culminaram no encerramento das urgências da unidade hospitalar, no domingo, por cerca de oito horas.

A informação foi confirmada ao Observador por fonte oficial da unidade hospitalar que esclarece que a medida do encerramento do serviço urgente foi “necessária para garantir a resposta adequada aos utentes, num contexto de limitações tecnológicas e a reposição do sistema informático“. Durante o período de encerramento, os doentes foram desviados para unidades de saúde próximas.

O hospital esclarece que registou as primeiras falhas nos sistemas de informação ainda no sábado, o que obrigou à “suspensão temporária do acesso a algumas plataformas informáticas”.

“Estas medidas foram preventivas de forma a garantir a segurança dos dados e dos utentes. Os sistemas foram sendo gradualmente repostos, embora com alguma lentidão e instabilidade ainda visível em determinados momentos“, informa ainda a mesma fonte oficial.

Esta segunda-feira, o acesso aos sistemas informáticos foi já restabelecido, embora se mantenham alguns “constrangimentos pontuais de desempenho”, com as equipas responsáveis a ” monitorizar e a intervir para garantir uma recuperação total e segura do sistema”.

O Amadora-Sintra diz ainda que as equipas técnicas “identificaram a origem das falhas” — uma avaria — negando que estejam relacionadas com qualquer intervenção externa e garante estar a “implementar as medidas necessárias para a sua resolução”.

Sobre os exames complementares de diagnóstico, a unidade hospitalar garante que continuam a ser realizados e que estão ser disponibilizados, se necessário e se existirem constrangimentos de acesso, “em papel, de acordo com os planos de contingência previamente definidos para estas situações”.