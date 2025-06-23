O Hospital Amadora-Sintra registou, durante este fim de semana, “constrangimentos nos sistemas de informação”, que perduram até esta segunda-feira e que culminaram no encerramento das urgências da unidade hospitalar, no domingo, por cerca de oito horas.
A informação foi confirmada ao Observador por fonte oficial da unidade hospitalar que esclarece que a medida do encerramento do serviço urgente foi “necessária para garantir a resposta adequada aos utentes, num contexto de limitações tecnológicas e a reposição do sistema informático“. Durante o período de encerramento, os doentes foram desviados para unidades de saúde próximas.
O hospital esclarece que registou as primeiras falhas nos sistemas de informação ainda no sábado, o que obrigou à “suspensão temporária do acesso a algumas plataformas informáticas”.
“Estas medidas foram preventivas de forma a garantir a segurança dos dados e dos utentes. Os sistemas foram sendo gradualmente repostos, embora com alguma lentidão e instabilidade ainda visível em determinados momentos“, informa ainda a mesma fonte oficial.
Esta segunda-feira, o acesso aos sistemas informáticos foi já restabelecido, embora se mantenham alguns “constrangimentos pontuais de desempenho”, com as equipas responsáveis a ” monitorizar e a intervir para garantir uma recuperação total e segura do sistema”.
O Amadora-Sintra diz ainda que as equipas técnicas “identificaram a origem das falhas” — uma avaria — negando que estejam relacionadas com qualquer intervenção externa e garante estar a “implementar as medidas necessárias para a sua resolução”.
Sobre os exames complementares de diagnóstico, a unidade hospitalar garante que continuam a ser realizados e que estão ser disponibilizados, se necessário e se existirem constrangimentos de acesso, “em papel, de acordo com os planos de contingência previamente definidos para estas situações”.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 6.º episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui e o quinto aqui]