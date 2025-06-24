O corpo de uma mulher, aparentando cerca de 40 anos, foi retirado esta terça-feira, sem vida, do rio Douro, na margem direita da ponte D. Maria, no Porto, disseram à Lusa fontes dos Sapadores do Porto e da Autoridade Marítima Nacional.

O corpo foi retirado da água pelos mergulhadores do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto, tendo o auto de verificação do óbito sido efetuado pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER).

Fonte dos bombeiros disse que o corpo “não estaria há muito tempo na água”, pelo que ainda foram feitas manobras de reanimação, sem sucesso. Em comunicado, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) refere que o alerta foi recebido pelas 06h37, a informar para a presença de um corpo na margem direita da ponte.

Deslocaram-se “de imediato” para o local elementos da Polícia Marítima do Douro, do Regimento de Sapadores Bombeiros do Porto e da VMER do Santo António e do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM). Foram ainda ativados elementos da Polícia Judiciária.

Após diligências da Polícia Judiciária e autorização do Ministério Público, a vítima foi transportada pelos bombeiros para o Instituto Nacional de Medicina Legal e Ciências Forenses do Porto.

No comunicado, a Autoridade Marítima refere que se desconhecem as causas que estão na origem da ocorrência.