A GNR deteve esta terça-feira 64 condutores, dos quais 60 com uma taxa de álcool no sangue superior a 1,2 g/l, durante uma operação especial de fiscalização rodoviária nas principais vias de acesso à Área Metropolitana do Porto.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) adianta que na operação foram fiscalizados 4.165 condutores.

No âmbito da ação que decorreu entre as 03h00 e as 07h00 de terça-feira, a GNR levantou 278 autos de contraordenação, dos quais 233 por condução sob influência de álcool.

No decorrer desta ação, direcionada para os fatores de risco associados à sinistralidade rodoviária, nomeadamente a condução sob efeito de álcool, foi ainda recuperada uma viatura furtada na Autoestrada 28 (A28).

Esta ação especial de fiscalização rodoviária contou com o reforço de militares dos Comandos Territoriais de Aveiro, Porto e Viana do Castelo, tendo sido empenhados um total de 148 militares.