António Carlos Sales, aposentado do Ministério da Educação, é o candidato indicado pelo Chega à Câmara Municipal de Miranda do Douro nas eleições autárquicas deste ano, foi divulgado esta quarta-feira.

O candidato, de 71 anos, avançou à agência Lusa que tem como lema de candidatura “Recuperar Miranda do Douro – com coragem, verdade e ação“.

Das linhas de ação da candidatura do Chega, António Calos Sales destaca a fixação de jovens neste concelho do distrito de Bragança para combater o despovoamento.

Pretende “criar um programa municipal de incentivo à fixação jovem com apoios à habitação, isenções fiscais locais para empreendedores e estágios pagos”, bem como “disponibilizar terrenos municipais a custo reduzidos para projetos de primeira habitação ou negócios locais, ou a abertura de espaços de coworking gratuitos em edifícios devolutos para jovens empreendedores e freelancers'”, explicou o candidato.

Outra das propostas prende-se com o desburocratizar a Câmara Municipal: menos papel, mais ação com a criação de uma plataforma digital única para licenças, apoios, impostos e pedidos de apoio social.

“Esta candidatura propõe-se ainda apoiar quem cria emprego com a redução da derrama municipal, para empresas que criem empregos locais, e a criação do Gabinete do Investidor Transmontano, com foco na atração de investimento ligado à agricultura, turismo e indústria sustentável”, indicou.

No campo da Ação Social, outros dos propósitos passa por cuidar dos idosos reforçando e modernizando os apoios ao domicílio com mais viaturas, técnicos e serviços de saúde preventiva.

A criação de um Cartão Sénior Municipal, com descontos em farmácias, transportes, eventos e comércios locais, e apoiar Intuições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) do concelho de Miranda do Douro com mais meios humanos e logísticos são medidas que pretende também implementar.

António Carlos Sales referiu ainda ser necessário valorizar o território e o turismo sustentável, destacando a requalificação da frente ribeirinha do rio Douro e trilhos da região com sinalização, segurança e parcerias com operadores turísticos.

Na área cultural, o Chega quer criar um festival transfronteiriço anual para valorizar a cultura, gastronomia e tradições locais.

Na área da habitação, o candidato indicou a reabilitação de imóveis municipais devolutos para arrendamento jovem e a famílias em dificuldades, ou a criação de um banco de casas devolutas com programa de incentivos para particulares e investidores reabilitarem habitação no centro histórico, bem como apoios à autoconstrução em terrenos camarários.

A restruturação do Centro de Saúde local “com criação de mais valências abertas 24 horas por dia com duas equipas de intervenção médica e de enfermagem, bem como a abertura de negociações para a atribuição de uma Viatura Medica de Emergência e Reanimação (VMER) em regime de permanência são propostas na área da saúde.

Para além do candidato do Chega, são já conhecidas as candidaturas à liderança da Câmara de Miranda do Douro de Helena Barril, pelo PSD, e Jocelino Bragança, pelo PS.

A Câmara de Miranda do Douro é composta por cinco eleitos, sendo três do PSD e um do PS.

As eleições autárquicas de 2025 devem realizar-se entre setembro e outubro.