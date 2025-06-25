A Polícia Judiciária (PJ) e a Policia Nacional de Espanha desmantelaram em Badajoz um dos maiores laboratórios de extração e transformação de cocaína descobertos nos dois países. A operação, realizada a 19 de junho, resultou ainda na detenção de sete homens, que estão em prisão preventiva. Os detidos têm entre 24 e 47 anos, alguns com antecedentes criminais, tendo sido “entregues à autoridade judiciária competente”. A PJ diz que são suspeitos de pertencer “a uma organização criminosa dedicada ao tráfico ilícito de estupefacientes”.

Foi a Unidade Nacional de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ a alertar as autoridades espanholas sobre a possível entrada em território espanhol de um camião carregado com produtos químicos através de Badajoz.

Iniciou-se asim uma operação conjunta de vigilância na autoestrada espanhola A5, que resultou na localização do veículo a entrar no complexo industrial “El Nevero”, em Badajoz. No local, o camião terá descarregado “uma grande quantidade de bidões com produtos químicos”, informa a PJ. “Apesar de os suspeitos adotarem medidas extremas de segurança, utilizando diferentes dispositivos para evitar a sua geolocalização, os investigadores conseguiram localizar o local onde funcionava o laboratório de extração, transformação e empacotamento de cocaína.”

Posteriormente, durante as buscas domiciliárias, foram encontrados cerca de 46 quilos de cocaína embalada pronta para a venda, 20 quilos de cocaína em processo de decantação, mais de 100 bidões com substâncias químicas, nove veículos de gama alta, bloqueadores de frequência, detetores de rastreadores e vários telemóveis.