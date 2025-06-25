A mais recente edição da iniciativa “Uma Imagem Solidária” terminou com a angariação de 4.500 euros para a Associação Gaticão, em Aveiro, de acordo com a organização, que há anos troca fotografia por donativos para apoiar instituições.

Na 8.ª iniciativa, que aconteceu no dia 28 de maio, participaram várias entidades, como a marca de produtos animais Purina, que ofereceu 4.500 refeições à Gaticão — Associação dos Amigos dos Animais Abandonados, uma entidade sem fins lucrativos que recolhe animais abandonados no concelho de Vagos, em Aveiro.

Atualmente, acolhe cerca de 200 animais, entre cães e gatos, que procura encaminhar para adoção responsável.

Este ano, a iniciativa contou mais uma vez com o alto patrocínio da Presidência República, além da agência Lusa, Fundação Portuguesa das Comunicações, Dell Technologies, Colorfoto, FinePrint, TunetRadio, Guache Condomínios, Logotexto e Visapress.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) também participou, tendo cedido algumas fotografias. A TRN — Rodoviária Nacional e Internacional associou-se à edição, que contou com o ator Isaac Alfaiate como padrinho.

Criada em 2017 pelo fotojornalista da agência Lusa António Cotrim, a iniciativa “Uma Imagem Solidária” junta fotojornalistas e fotógrafos numa ação solidária, que consiste na doação de uma fotografia, que será depois adquirida pelo público, em troca de um donativo mínimo de 20 euros, que reverte para uma associação.