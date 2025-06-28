A rainha de Espanha tem uma nova braço direito, naquele que é o regresso de uma jornalista ao círculo real espanhol, 20 anos depois da chegada de Letizia Ortiz. De acordo com o El País, Marta Carazo, que até agora era a apresentadora de uma edição do jornal da TVE, vai substituir a anterior responsável pela Secretaria da Rainha de Espanha, a advogada María Ocaña, que deixou as funções alegando motivos pessoais.

Esta sexta-feira, Marta Carazo confirmou que iria deixar a RTVE para abraçar novos desafios, sendo deve juntar-se às novas funções apenas depois do verão, no início do mês de setembro.

A nova braço direito de Letizia trabalhou 25 anos na televisão pública, chegou a ser correspondente em Bruxelas e em janeiro de 2024 começou a apresentar o telejornal, altura em que substituiu um colega que mudou para uma outra televisão, a Telecinco. O jornal espanhol dá conta de que Marta Carazo informou a decisão à empresa há alguns dias, mas não comunicou qual seria o futuro profissional.

A jornalista também foi responsável pela cobertura da família real entre 2009 e 2012 e trabalhou com Letizia Ortiz há vários anos, quando a agora rainha ainda era jornalista na RTVE, antes de casar com o então príncipe das Astúrias.