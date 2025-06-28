O site do Conselho Superior da Magistratura (CSM) foi alvo de um ataque informático, avançou o Correio da Manhã e confirmou o Observador. “Recuperação do site poderá (…) levar alguns dias”, esclarece o CSM em comunicado, adiantando que a origem do ataque “ainda não foi identificada”.

Quem neste momento tentar entrar na página da internet do CSM encontra uma mensagem de erro. No entanto, horas antes, a abertura do site do órgão do Estado era substituída por um endereço de venda de medicamentos da Indonésia.

“Confirmamos que o site do Conselho Superior da Magistratura foi alvo de um ataque informático. A origem do ataque ainda não foi identificada. O Serviço de Informática está a proceder à análise e à reposição da plataforma a partir de cópias de segurança”, esclareceu o CSM numa resposta enviada ao Observador.

Adiantam ainda que este site “está alojado num servidor externo e disponibiliza apenas informação pública”, o que não coloca em causa “qualquer acesso a dados sensíveis”.

O ataque já terá sido comunicado “às autoridades competentes” e, até ao momento, “não foi detetado qualquer outro ataque aos sistemas do Conselho”.