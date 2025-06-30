Tarifas. Canadá diz que negociações com EUA serão retomadas após revogar imposto sobre tecnológicas

O primeiro-ministro canadiano, Mark Carney, anunciou no domingo que as negociações comerciais com os Estados Unidos foram retomadas, após o Canadá ter recuado na aplicação de um imposto sobre as empresas tecnológicas norte-americanas.

O Presidente norte-americano, Donald Trump, suspendeu as conversações na sexta-feira, acusando o plano canadiano de manter o imposto digital de constituir “um ataque direto e evidente” contra os Estados Unidos. Em comunicado, o governo canadiano afirmou que, “na expectativa” de um acordo comercial, o país iria “anular” o Imposto sobre os Serviços Digitais, cuja entrada em vigor estava prevista para esta segunda-feira.

Carney e Trump falaram ao telefone no domingo, e o gabinete do primeiro-ministro confirmou que ambos concordaram em retomar as negociações. “O anúncio de hoje permite retomar as negociações tendo em vista o prazo de 21 de julho de 2025, acordado na cimeira do G7 deste mês, em Kananaskis”, referiu Carney, numa declaração.

O chefe do governo canadiano esteve com Trump em maio, na Casa Branca, e o Presidente norte-americano deslocou-se posteriormente ao Canadá para a cimeira do G7, realizada na província de Alberta. Foi nessa ocasião que ambos estabeleceram um prazo de 30 dias para concluir as negociações comerciais.

Trump escreveu na sua rede social na sexta-feira que o Canadá tinha informado Washington da intenção de manter o imposto, aplicável a empresas nacionais e estrangeiras que interagem com utilizadores online no Canadá.