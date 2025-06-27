O Presidente Donald Trump revelou esta sexta-feira que os Estados Unidos da América encerraram “todas” as negociações comerciais com o Canadá, depois de os canadianos terem anunciado a aplicação de um “imposto sobre serviços digitais” às empresas de tecnologia norte-americanas.

“Com base neste imposto flagrante, vamos encerrar, com efeito imediato, TODAS as discussões sobre comércio com o Canadá. Informaremos o Canadá sobre a tarifa que pagará para fazer negócios com os EUA dentro dos próximos sete dias”, escreveu, numa publicação partilhada esta sexta-feira na Truth Social.

O republicano entende que o imposto recém-anunciado pelo Canadá representa “um ataque direito e flagrante” aos EUA.

As tarifas aplicadas a serviços digitais são utilizadas por alguns países para obterem receita de grandes empresas com presença online. Algumas delas, como a Meta, a Apple, a Google, a Amazon e a Microsoft, são muito afetadas por estas taxas, de acordo com um relatório publicado em 2024 e citado pela CNN.

Donald Trump sempre se mostrou contra estes pagamentos, referindo-se a eles como “barreiras comerciais”, numa guerra que é agora recuperada quando o Canadá se prepara para começar a aplicar, a partir de segunda-feira, esta tarifa com retroativos até 2022.

As relações económicas entre os dois países são bastante significativas: o Canadá é o país para onde os EUA mais exportam e os EUA são o terceiro país de onde o Canadá mais importa. A imposição de tarifas mais altas ao Canadá poderia levar o país a retaliar, com um prejuízo que se faria sentir na economia dos dois vizinhos.