Um homem de 56 anos internado no Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital de Portalegre foi detido fortemente indiciado pela violação de uma jovem de 19 anos que estava internada no mesmo serviço.

Segundo a Polícia Judiciária (PJ), o crime de abuso sexual de pessoa incapaz de resistência agravado ocorreu no dia 28 de junho. O suspeito já foi várias vezes condenado pelo crime de violação.

Em comunicado, a PJ adianta que, como a sua vítima, o homem estava a ser tratado a várias patologias em regime de internamento. “Aproveitando-se do facto de a ofendida não possuir capacidade e discernimento necessários a uma livre decisão, nem para lhe oferecer qualquer resistência, acabou por violá-la no seu quarto, só tendo cessado a sua conduta quando foi interrompido por um dos enfermeiros”, lê-se na nota.

O detido será presente a primeiro interrogatório para que lhe sejam aplicadas as medidas de coação.

À agência Lusa, o porta-voz da Unidade Local de Saúde do Alto Alentejo (ULSAA), Ilídio Pinto Cardoso, anunciou a abertura de um processo de inquérito interno ao sucedido. O mesmo considerou os factos descritos pela PJ como “muito graves”.