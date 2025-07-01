O Programa Alentejo 2030 já aprovou 371 projetos, que totalizam 200 milhões de euros de fundos comunitários, o que representa “um passo importante na operacionalização dos apoios estruturais” para desenvolver a região, foi revelado esta terça-feira.

“Este montante representa um passo importante na operacionalização dos apoios estruturais destinados ao desenvolvimento da região, reforçando a confiança dos promotores e o compromisso com uma estratégia de crescimento inteligente, verde e inclusiva”, considerou a CCDR Alentejo.

Em comunicado, a Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional (CCDR) do Alentejo acrescentou que, dos 200 milhões de euros de fundos europeus aprovados, até agora, foram validados 32 milhões de euros, “estando a taxa de compromisso nos 18%”.

“Estes números evidenciam o dinamismo do tecido institucional, empresarial e social do Alentejo, que tem sabido responder aos desafios colocados por este novo ciclo de financiamento europeu”, realçou.

No comunicado, a autoridade de gestão do Programa Operacional Regional Alentejo 2030 afiançou que vai continuar “a trabalhar lado a lado com os parceiros da região”.

O objetivo passa por garantir “que os fundos aprovados se traduzem em projetos concretos, com impacto real na melhoria da qualidade de vida, na competitividade e na coesão do território”.

Num outro comunicado, a CCDR do Alentejo anunciou que, esta tarde, são assinados, em Évora, Acordos de Compromisso no âmbito das Parcerias para a Coesão Não Urbanas, que vão mobilizar mais 8,84 milhões de euros.

A cerimónia vai decorrer no Núcleo Empresarial da Região de Évora (NERE), às 16h30.

O momento “marca o início formal de uma nova fase de cooperação com diversas entidades regionais e locais, públicas e privadas, empenhadas na promoção de um desenvolvimento territorial mais coeso e sustentável fora dos principais centros urbanos do Alentejo”, destacou a CCDR.

Os acordos, cujos avisos de concurso ainda não foram lançados, “representam um passo essencial na concretização da estratégia de desenvolvimento regional definida para o período de programação 2021-2027”.

Este processo envolve diretamente entidades parceiras como municípios, comunidades intermunicipais ou associações de desenvolvimento local, entre outras.