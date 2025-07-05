O movimento islamita palestiniano Hamas anunciou, esta sexta-feira, que deu uma resposta “positiva” aos mediadores sobre a mais recente proposta de cessar-fogo em Gaza e está preparado para negociar “imediatamente” a sua implementação.

O Hamas “concluiu as suas consultas internas e com [outras forças palestinianas] sobre a mais recente proposta dos mediadores para travar a agressão contra o nosso povo em Gaza”, refere em comunicado o movimento, que atacou Israel em 7 de outubro de 2023, que respondeu invadindo o enclave palestiniano.

O movimento, considerado terrorista por Israel e outros países, adianta que “apresentou a sua resposta aos mediadores (…) positiva, e está pronto para iniciar imediata e seriamente uma ronda de negociações sobre o mecanismo para implementar esta estrutura”.

Os pormenores da proposta feita pelos mediadores foram divulgados pelo jornal israelita Haaretz que teve acesso a um rascunho do texto. Assim, se o acordo avançar, oito reféns vivos serão libertados no primeiro dia de cessar-fogo, seguidos de outros dois no 50.º dia. Os corpos dos reféns mortos também terão uma entrega gradual ao longo da trégua: cinco corpos serão devolvidos ao sétimo dia, cinco ao 30.º dia e oito corpos no 60º dia.