A PSP vai percorrer, até 31 de agosto, vários distritos do país para sensibilizar as pessoas para as normas da posse e uso de armas e munições, anunciou este domingo esta força policial.

A operação “Armas em Segurança, Tour de Verão 2025” visa ainda promover o licenciamento e recolha de armas, através de Unidades Móveis de Atendimento (UMA´s) em câmaras municipais, juntas de freguesias, aeroportos, associações culturais e desportivas e feiras, explicou em comunicado.

Até 31 de agosto, os polícias vão passar por vários concelhos dos distritos de Bragança, Coimbra, Faro, Guarda, Leiria, Portalegre, Porto, Santarém, Setúbal, Viana do Castelo e Viseu.

No ano passado, naquela que foi a primeira edição da “Armas em Segurança, Tour de Verão”, foram realizadas 94 ações em diferentes distritos do país por 103 polícias dos serviços de armas e explosivos da PSP.

Neste âmbito, a PSP recolheu 173 armas de fogo, a maioria associada à prática de caça, e 1.523 munições e cartuchos, apontou.