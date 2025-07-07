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O Governo de Israel lançou esta segunda-feira um ataque contra vários portos e outros pontos estratégicos do Iémen controlados pelos rebeldes houtis, avançou o ministro da Defesa israelita, Israel Katz.

“No âmbito da Operação Bandeira Negra, as Forças de Defesa de Israel [IDF, na sigla em inglês] estão a atacar vigorosamente alvos do regime terrorista houti”, anunciou Katz, em comunicado.

“A lei do Iémen é a mesma de Teerão. Qualquer pessoa que tente prejudicar Israel será prejudicada (…) Os houtis continuarão a pagar um preço elevado pelas suas ações”, acrescentou o ministro, referindo-se aos ataques lançados em junho contra instalações nucleares do Irão.

De acordo com informações das IDF, os alvos eram a central elétrica de Ras Qantib e os portos de Hodeida, Ras Issa e Al Salif, sob o pretexto de que os rebeldes no Iémen os estão a utilizar para transferir armas para o Irão.

“O ataque foi realizado na sequência dos contínuos ataques do regime terrorista houti contra o Estado de Israel, os seus cidadãos e as suas infraestruturas civis”, explicou o exército israelita, num comunicado separado, acusando também os houtis de “serem representantes centrais do regime iraniano”.

“A Força Aérea iemenita enfrenta atualmente uma agressão sionista contra o nosso país”, confirmou o porta-voz militar dos houtis, Yahya Sari, enquanto a emissora Al-Masira, controlada pelos rebeldes do Iémen, também noticiou o ataque israelita.

A ofensiva israelita aconteceu horas depois de os tripulantes terem abandonado o navio atacado no mar Vermelho quando estava a meter água, no primeiro ataque grave em meses neste corredor vital para o comércio.

As suspeitas sobre os autores do ataque recaíram imediatamente sobre os houtis, uma vez que uma empresa de segurança referiu que barcos “drones” com bombas terão atingido o navio após ter sido alvo de armas ligeiras e granadas propulsionadas por foguetes.

“É provável que sirva como mensagem de que os houtis continuam a ter a capacidade e a vontade de atacar alvos marítimos estratégicos, independentemente da evolução diplomática”, escreveu Mohammad al-Basha, analista do Iémen na empresa de consultoria de risco Basha Report.

Os rebeldes houtis têm lançado ataques com mísseis e “drones” contra navios comerciais e militares na região, naquilo que a liderança do grupo descreveu como um esforço para pôr fim à ofensiva de Israel contra o Hamas na Faixa de Gaza.

Entre novembro de 2023 e janeiro passado, os houtis atacaram mais de cem navios mercantes com mísseis e “drones”, afundando dois deles e matando quatro marinheiros, levando à redução do fluxo de comércio através do mar Vermelho.

Os houtis interromperam os ataques num cessar-fogo autoimposto até que os EUA lançaram um amplo ataque contra os rebeldes, em meados de março, e, embora não tenham atacado embarcações, continuaram a realizar ataques ocasionais com mísseis contra Israel.