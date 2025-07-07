O vulcão Lewotobi Laki-Laki, no leste da Indonésia, expeliu esta segunda-feira uma coluna de cinzas com mais de 18 quilómetros de altura, semanas após uma erupção que levou ao cancelamento de voos para Bali.

O Monte Lewotobi Laki-Laki, um vulcão de dois picos com 1.584 metros de altura na ilha turística das Flores, entrou em erupção às 11h05 locais (04h05 em Lisboa), segundo um comunicado da agência de vulcanologia do país.

“Ocorreu uma erupção do vulcão Lewotobi Laki-Laki (…) com a altura da coluna de cinzas observada a atingir cerca de 18 mil metros acima do cume“, declarou a agência. Não foram, até ao momento, registados danos ou vítimas e também não foram cancelados quaisquer voos.

Dezenas de voos de e para Bali foram cancelados em junho na sequência da erupção deste vulcão. Cinzas vulcânicas choveram na altura sobre várias comunidades em redor do vulcão, obrigando à evacuação de, pelo menos, uma aldeia.

O vulcão, situado no leste da ilha das Flores, fica a cerca de 800 quilómetros a leste de Bali. O Laki-Laki, que significa “homem” em indonésio, é ladeado por outro vulcão, o Perempuan, que significa “mulher”, mais silencioso mas mais alto, a 1.703 metros de altitude.

Em novembro, o vulcão entrou em erupção várias vezes, matando nove pessoas, obrigando à evacuação de milhares e provocando o cancelamento de voos internacionais de e para Bali.

O vasto arquipélago da Indonésia sofre frequentemente de atividade sísmica e vulcânica devido à sua localização no “Anel de Fogo” do Pacífico.