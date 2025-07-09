A Polícia Judiciária (PJ) deteve, em Vila Verde, o líder de uma organização responsável por um laboratório de transformação de pasta de coca em cocaína, desmantelado em 2024 em Santa Maria da Feira, anunciou esta quarta-feira aquela força.

Em comunicado, a PJ refere que, após o desmantelamento do laboratório, a investigação continuou e permitiu a recolha de “prova abundante, que indicia o suspeito como sendo um dos responsáveis máximos pela montagem, fornecimento de pasta base e produtos químicos, bem como pelo escoamento do produto estupefaciente”.

Foram realizadas duas buscas domiciliárias e quatro não domiciliárias, das quais resultou a apreensão de moeda estrangeira e documentação com interesse para a investigação, que documenta a logística da operação clandestina levada a cabo em território nacional.

As diligências foram realizadas pelo Departamento de Investigação Criminal de Braga, em coordenação com o DIAP Regional do Porto.

O detido vai ser presente à autoridade judiciária, em Santa Maria da Feira, para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação.