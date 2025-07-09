O tenista italiano Jannik Sinner, número um mundial, assegurou esta quarta-feira a presença nas meias-finais de Wimbledon, terceiro Grand Slam da temporada, ao bater o norte-americano Ben Shelton em três sets.
Depois de na ronda anterior ter beneficiado da desistência por lesão do búlgaro Grigor Dimitrov, numa altura em que estava com dois sets de desvantagem, Sinner não se deixou surpreender e, apesar de ter enfrentado alguma oposição por parte do adversário, desenvencilhou-se do 10.º jogador da hierarquia mundial em duas horas e 19 minutos, com parciais de 7-6 (7-2), 6-4 e 6-4.
Nas meias-finais, Sinner, que ainda apresentou algumas queixas no cotovelo direito, vai medir forças com o vencedor do encontro que ainda decorre entre o sérvio Novak Djokovic, sexto jogador mundial e recordista de títulos do Grand Slam (24), e o italiano Flavio Cobolli, 24.º do mundo.
[A polícia é chamada a uma casa após uma queixa por ruído. Quando chegam, os agentes encontram uma festa de aniversário de arromba. Mas o aniversariante, José Valbom, desapareceu. “O Zé faz 25” é o primeiro podcast de ficção do Observador, co-produzido pela Coyote Vadio e com as vozes de Tiago Teotónio Pereira, Sara Matos, Madalena Almeida, Cristovão Campos, Vicente Wallenstein, Beatriz Godinho, José Raposo e Carla Maciel. Pode ouvir o 8.º e último episódio no site do Observador, na Apple Podcasts, no Spotify e no Youtube Music. E o primeiro episódio aqui, o segundo aqui, o terceiro aqui, o quarto aqui, o quinto aqui, o sexto aqui e o sétimo aqui]