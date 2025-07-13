O antigo Presidente da Nigéria Muhammadu Buhari, que liderou o país em duas ocasiões, como líder militar e como Presidente democraticamente eleito, morreu aos 82 anos, divulgou este domingo o seu secretário de imprensa.

“A família do antigo Presidente anunciou a morte de Muhammadu Buhari esta tarde numa clínica em Londres”, anunciou nas redes sociais Garba Shehu, que foi o seu porta-voz durante os dois últimos mandatos presidenciais (2015-2023).

Buhari foi o primeiro a derrotar um Presidente em exercício quando foi eleito em 2015, derrotando Goodluck Jonathan, supervisionando o pior período económico do país e a luta contra os rebeldes.

Na sequência do golpe militar de dezembro de 1983, que derrubou o então Presidente Shehu Shagari, Buhari, então um dos líderes militares revoltosos, ocupou a Presidência entre 31 de dezembro de 1983 e 27 de agosto de 1985.

A segunda vez que ocupou o cargo foi em 2015, quando, já na qualidade de militar na reserva, civil, venceu democraticamente as eleições presidenciais, exercendo o mandato até 2023, após a reeleição em 2019.