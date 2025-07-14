Uma embarcação da Polícia Marítima afundou esta segunda-feira ao largo da ilha grega de Lesbos, enquanto participava numa operação da Frontex de busca e salvamento de imigrantes, levando ao resgate da tripulação, cinco portugueses e um grego.

A Autoridade Marítima Nacional (AMN) referiu, em comunicado, que o incidente ocorreu “durante uma ação de busca e salvamento de migrantes ao largo de Lesbos” e que estavam seis elementos a bordo, que foram “resgatados em segurança e se encontram bem fisicamente”.

A força policial portuguesa destacou ainda que “já foi instaurado um processo de averiguações para apurar as causas do incidente“.

A estação de televisão grega ERT, citada pela agência Europa Press, noticiou que a embarcação portuguesa se afundou por volta das 18h00 (16h00 em Lisboa) durante uma operação de busca por quatro imigrantes numa piroga (embarcação feita a partir de um só tronco de árvore) que atravessava a costa da Turquia.

Fonte da guarda costeira grega adiantou à Agence France-Presse (AFP) que a embarcação ao serviço da Agência Europeia da Guarda de Fronteiras e Costeira (Frontex) afundou-se depois de embater num recife perto da ilha de Lesbos.

A tripulação do barco era de cinco portugueses e um grego, acrescentou.

“Participava no resgate de imigrantes na zona, em condições de vento quase tempestuosas”, detalhou.

A operação foi desencadeada depois de 36 imigrantes, avistados pela polícia numa praia de Lesbos, terem relatado às autoridades que outros membros do grupo estavam desaparecidos no mar.

A guarda costeira grega referiu ainda que as buscas pelos imigrantes continuam a decorrer.

A Frontex tem como função auxiliar os países da União Europeia (UE) e do espaço Schengen na gestão das suas fronteiras externas.