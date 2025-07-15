Duas malas com discos rígidos que continham músicas ainda não lançadas de Beyoncé, além de planos dos concertos, como set lists e mapas dos palcos de apresentações passadas e futuras, foram roubados do carro alugado do coreógrafo e de uma das dançarinas da cantora no dia 8 de julho, de acordo com um comunicado da polícia de Atlanta, publicado pela BBC. O roubo aconteceu dois dias antes do primeiro dos quatro concertos da digressão Cowboy Carter na capital do estado da Georgia.

O coreógrafo Christopher Grant e a dançarina Diandre Blue disseram à polícia que estacionaram o carro, um Jeep preto, numa área com restaurantes, e que quando regressaram as janelas traseiras estavam partidas, sendo que duas malas tinham desaparecido. De acordo com os dois, nas malas havia “informação pessoal e sensível da artista Beyoncé“, que inclui “cinco discos rígidos com músicas com marca d’água, música não lançada, planos de filmagem para os concertos passados e futuros e setlists”, diz o comunicado divulgado pelas autoridades. Nas malas ainda havia um portátil, roupas de designers e auriculares.

A polícia estará a usar os dados do portátil e dos auriculares para rastrear a possível localização dos outros itens. O carro também foi inspecionado para tirar impressões digitais e foram encontradas “duas marcas muito leves”. As autoridades dizem ainda que emitiram um mandado de detenção, mas não divulgaram a identidade do suspeito. A polícia não confirmou se alguns dos conteúdos levados já foram recuperados.

Beyoncé deu início à Cowboy Carter tour em abril em Los Angeles e deve concluir a digressão em Las Vegas a 26 de julho. Em junho a cantora passou pela Europa, dando concertos em Londres e Paris.