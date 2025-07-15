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O Kremlin classificou esta terça-feira como “mentira” as declarações do Presidente norte-americano dirigidas ao homólogo ucraniano para bombardear Moscovo e São Petersburgo.

“Esta retórica não é nova. Geralmente, acabam por ser mentira”, comentou o porta-voz da presidência russa, Dmitry Peskov, na conferência de imprensa diária por telefone, na numa referência às declarações de Donald Trump dirigidas a Volodymyr Zelensky, divulgadas pelo diário britânico Financial Times.

Os meios de comunicação social britânicos noticiaram que Trump perguntou a Zelensky, numa conversa em 4 de julho, se podia atacar Moscovo e São Petersburgo, tendo o líder ucraniano respondido afirmativamente, se lhe forem fornecidas armas de longo alcance.

O Financial Times sublinhou que esta questão foi colocada para encorajar o lado ucraniano a intensificar os ataques à Rússia e forçar o Kremlin a sentar-se à mesa das negociações para chegar a uma solução para o conflito iniciado em fevereiro de 2022.

Também o ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Serguei Lavrov, argumentou que Trump deve estar “sob enorme pressão” da União Europeia e da NATO, numa alusão ao ultimato de 50 dias que o republicano deu à Rússia chegar a um acordo com a Ucrânia.