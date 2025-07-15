O Presidente da China, Xi Jinping, e o primeiro-ministro da Austrália, Anthony Albanese, reuniram-se esta terça-feira em Pequim com o objetivo de “impulsionar a relação bilateral”, num contexto de normalização dos laços entre os dois países.

“Pequim está disposta a colaborar com a parte australiana para promover o desenvolvimento da relação bilateral e alcançar novos progressos que beneficiem os dois povos”, afirmou Xi Jinping antes da reunião, segundo um comunicado divulgado pelo Governo australiano.

Albanese destacou os avanços na cooperação com o seu principal parceiro comercial e a vontade de atualizar o Acordo de Livre Comércio entre os dois países, em vigor desde dezembro de 2015, apesar das divergências políticas e comerciais.

“Agradeço a oportunidade de apresentar as opiniões e interesses da Austrália, bem como a nossa perspetiva sobre como manter a paz, a segurança, a estabilidade e a prosperidade na nossa região”, disse o líder australiano, conhecido pelas suas críticas à crescente influência chinesa no Indo-Pacífico.

A visita de Albanese à China surge num momento em que tanto Camberra como Pequim procuram diversificar os seus mercados, perante as elevadas taxas alfandegárias impostas pelo Presidente norte-americano, Donald Trump.

As relações entre os dois países deteriorou-se entre 2018 e 2022, sob o anterior Governo conservador australiano, após o pedido de uma investigação internacional sobre a origem da Covid-19. Em resposta, Pequim impôs tarifas elevadas sobre produtos australianos como vinho, cevada, lagosta e carne bovina — restrições que foram sendo gradualmente levantadas nos últimos anos.

“A relação entre a China e a Austrália superou os retrocessos e deu uma volta positiva, trazendo benefícios concretos para os povos chinês e australiano”, afirmou Xi.

Albanese, que chegou no sábado a Xangai acompanhado por uma comitiva de empresários, deverá ainda reunir-se esta terça-feira com o primeiro-ministro chinês, Li Qiang, e visitar a cidade de Chengdu na quarta-feira, onde concluirá a sua visita.

Apesar da tradicional proximidade entre Camberra e Washington, o líder australiano ainda não se encontrou com Donald Trump desde o regresso deste à Casa Branca.

Uma reunião bilateral prevista para junho, à margem da cimeira do G7 no Canadá, foi cancelada à última hora, e Albanese também não participou no encontro da NATO na Holanda. As relações entre os dois aliados históricos atravessam um momento sensível, devido às tarifas impostas pelos EUA sobre exportações australianas de cobre, alumínio e aço.

Além disso, Trump tem revisto os termos do pacto de segurança AUKUS, assinado em 2021 com Reino Unido e Austrália, no âmbito do qual Camberra planeia adquirir submarinos de propulsão nuclear com tecnologia norte-americana.