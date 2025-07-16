A Altice Labs, em conjunto com Deimos Engenharia, Adyta, Instituto de Telecomunicações da Universidade de Aveiro e Instituto Superior Técnico (IST), concluiu o projeto europeu na área da defesa Discretion que envolveu tecnologia quântica, foi esta quarta-feira divulgado.

O projeto tem como objetivo aumentar a segurança das redes militares contra ameaças emergentes.

“Trata-se de uma iniciativa estratégica no âmbito do European Defence Industrial Development Programme (EDIDP) e do Fundo Europeu de Defesa (EDF), dedicada ao reforço das comunicações militares em cenários táticos complexos”, refere a Altice Labs, em comunicado.

O contributo da Altice Labs “traduziu-se no desenvolvimento de uma rede definida por software (SDN), aplicada à gestão e controlo de rádios táticos em ambientes de elevada exigência, de forma a assegurar comunicações seguras”.

A solução de vanguarda recorre a distribuição quântica de chaves (QKD), tecnologia que protege as comunicações contra ameaças atuais e futuras, incluindo as da era pós-quântica.

“O projeto propôs-se à edificação de dois sistemas inovadores, essenciais para a soberania nacional em matéria de segurança cibernética e criptográfica: a criação de uma máquina de cifra nacional — com a possibilidade de distribuição de chaves quânticas — e de nós quânticos de última geração, ambos desenvolvidos exclusivamente com tecnologia portuguesa”, detalha.

O Discretion “foi o primeiro projeto liderado e coordenado por Portugal no âmbito EDIDP e do EDF, através de um consórcio composto por quatro Estados-membros – Portugal, Espanha, Itália e Áustria – e teve como objetivo aumentar a segurança das redes militares, e outras estruturas, contra ameaças emergentes”.

O projeto faz parte das prioridades da Comissão Europeia em matéria de cibersegurança e autonomia estratégica e “contou com a colaboração de vários parceiros europeus”.

A tecnologia desenvolvida pela Altice Labs e pelo consórcio foi já demonstrada em Portugal, no Instituto de Telecomunicações em Aveiro, na Representação Permanente de Portugal (REPER), em Bruxelas, e em Espanha, na FEINDEF 2025, explica a empresa.

No início deste mês, “o projeto recebeu o Prémio Nacional de Inovação, na categoria de Cibersegurança, distinção entregue à Deimos, entidade responsável pela coordenação do Discretion”.

Além da Altice Labs e da Deimos são também parceiros do Discretion o Instituto de Telecomunicações, o Instituto Superior Técnico e a Adyta, a nível nacional, bem como a Telefónica, a Universidad Politécnica de Madrid, a Nextworks (Itália) e o Austrian Institute of Technology, a nível internacional.

“Esta participação consolida o papel da Altice Labs como empresa tecnológica de referência no desenvolvimento de soluções de comunicação seguras e inteligentes, com aplicação direta em ambientes de defesa e segurança, e posiciona Portugal na linha da frente da inovação europeia em redes resilientes e ciberdefesa”, remata.