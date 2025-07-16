Três homens, de 22, 23 e 47 anos, residentes no Porto, foram detidos na segunda-feira, na posse de 1.621 doses de cocaína e 2.437 de heroína, revelou esta terça-feira em comunicado a PSP.

As detenções ocorreram na Rua Diogo Botelho, no Porto, pelas 14h30, tendo os agentes atuado na sequência de informações respeitantes ao tráfico de droga no bairro Dr. Nuno Pinheiro Torres, acrescenta a nota de imprensa.

A PSP informa que os três suspeitos agiam em comunhão de esforços para levar a cabo a atividade ilícita e que um deles ainda tentou a fuga.

Segundo a Polícia, para além das 1.621 doses de cocaína e 2.437 de heroína, foram apreendidas seis doses de haxixe, 10 doses de liamba, bem como 2.692 euros em dinheiro, uma arma de fogo e uma arma branca tipo borboleta.

Os detidos vão ser presentes perante as autoridades judiciárias.