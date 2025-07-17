A GNR vai realizar uma operação de patrulhamento e de controlo e fiscalização rodoviária a partir desta quinta-feira e até domingo, em especial nos acessos à área onde decorre a 43.ª Concentração Internacional de Motos, em Faro.

Em comunicado, a Guarda Nacional Republicana (GNR) alerta que até terça-feira registaram-se, como dados provisórios, 4.005 acidentes de viação que envolveram veículos de duas rodas, dos quais resultaram 67 mortos, 333 feridos graves e 2.898 feridos ligeiros.

No ano passado, a GNR registou 7.741 acidentes de viação que envolveram veículos de duas rodas, dos quais resultaram 118 mortos, 695 feridos graves e 5.531 feridos ligeiros.

Na nota, a GNR adianta que o objetivo da operação deste ano é prevenir a sinistralidade rodoviária, garantir a fluidez do tráfego rodoviário e apoiar os utentes das vias.

A operação visa igualmente sensibilizar as pessoas para os “perigos resultantes da condução imprudente de motociclos e ciclomotores de duas rodas, assim como, para a importância do uso de equipamentos de proteção, nomeadamente, capacete, vestuário e calçado adequado”.