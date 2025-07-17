Um homem de 78 anos morreu na quarta-feira à noite na sequência do despiste do trator agrícola que conduzia, no concelho de Moura, distrito de Beja, disseram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da PSP.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Baixo Alentejo indicou que o alerta para o acidente foi dado às 22h12 de quarta-feira, tendo o óbito sido declarado no local pelo médico da viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Beja.

Foram mobilizados para o local 21 operacionais dos bombeiros de Moura, do Instituto Nacional de Emergência Médica e da PSP, apoiados por nove veículos, incluindo a VMER e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Moura.