Um homem foi detido na terça-feira, em flagrante delito, pelo rapto e violação de uma mulher com deficiência motora, no Carregado, concelho de Alenquer, distrito de Lisboa, anunciou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).
Segundo a PJ, os factos ocorreram na segunda-feira quando a vítima, de 22 anos, “ligou ao agressor, amigo do seu irmão, a pedir boleia até à sua casa, localizada em Alenquer”. “O homem acedeu ao pedido, mas ao invés de a deixar na sua habitação, levou-a, contra a sua vontade, para o Carregado, onde vive” e onde a manteve “em cativeiro durante cerca de 24 horas”, indicou a Judiciária.
Durante essas 24 horas, violou-a “por diversas vezes” e agrediu-a fisicamente, acrescentou. A mulher aproveitou uma ida do agressor à casa de banho e telefonou ao pai, que “se deslocou à GNR de Alenquer a relatar os factos”.
Por sua vez, a GNR contactou a PJ que localizou e deteve o suspeito, que vai agora ser presente a primeiro interrogatório para aplicação de medidas de coação.