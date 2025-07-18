O bloco de partos do Hospital de Guimarães vai ser alvo de uma “requalificação integral”, num investimento de cerca de 2,2 milhões de euros que estará concluído em fevereiro, foi anunciado esta sexta-feira.

António Marinho, do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Alto Ave (ULSAV), disse que a intervenção nas salas de parto normal já está a decorrer, estando a conclusão prevista para novembro. Paralelamente, decorre o concurso para os blocos cirúrgicos de parto (cesarianas), cujas obras deverão estar concluídos em fevereiro de 2026.

Em comunicado, a ULSAV refere que, durante o período de obras, não haverá qualquer interrupção na prestação de cuidados. “A continuidade da assistência está totalmente garantida, através de planos internos de reorganização e segurança, previamente definidos com as equipas clínicas”, assegura.

Segundo a ULSAV, a requalificação dos blocos de partos era uma intervenção “há muito esperada e que marca um avanço fundamental na resposta regional em saúde materna e neonatal”. “Esta obra representa um investimento decisivo na melhoria das condições físicas, tecnológicas e assistenciais, com impacto direto na experiência das grávidas, das famílias e dos profissionais de saúde”, sublinha.

As novas salas de parto foram concebidas para garantir “ainda maior conforto, privacidade e dignidade à grávida, promovendo uma vivência ainda mais humanizada do nascimento”. “A reorganização funcional dos espaços irá reforçar a articulação entre os serviços de neonatologia, urgência obstétrica e internamento, otimizando circuitos clínicos e reduzindo tempos de resposta”, lê-se ainda no comunicado.

Serão também criados espaços adaptados a partos naturais, cesarianas e situações de emergência, com melhorias ao nível da logística, tecnologia e apoio clínico. “Estamos a construir uma maternidade ainda mais centrada na proximidade, na segurança clínica e na humanização dos cuidados. Um espaço preparado para o futuro, onde cada nascimento seja vivido com ainda mais qualidade e mais calor humano”, refere o presidente do conselho de administração da ULSAV.

Em 2023, na ULS do Alto Ave foram realizados 2.109 partos, com o nascimento de 2.152 bebés.

Anualmente, são registadas mais de 10.000 urgências obstétricas/ginecológicas e cerca de 2.300 internamentos obstétricos.