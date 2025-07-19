O deputado Mário Amorim Lopes disse este sábado que a Iniciativa Liberal é o “rosto em Portugal” das ideias que Javier Milei tem executado na Argentina. Após enumerar vários indicadores económicos do país sul-americano que melhoraram desde o início da governação do Presidente Argentino, o futuro vice-presidente da IL afirmou que “Milei é apenas o executor das nossas ideias” e uma demonstração que estas “de facto funcionam”.

Amorim Lopes começou por defender que a ambição dos liberais “não é utópica, é real”, passando depois a utilizar o exemplo de um país que tal como Portugal está “à beira mar plantado” e esteve durante vários anos sob governação socialista. “Nos últimos dois anos, [este país] colocou as finanças públicas em ordem, a inflação passou de 30 para 1%, o défice passou a excedente orçamental, a moeda valorizou 44% face ao dólar, em abril, a economia cresceu 8% e se assim continuar em 2025 crescerá 5,5% uma das altas taxas de crescimento em todo o mundo”, disse.

“Desenganem-se aqueles que pensam que as minhas palavras são sobre Javier Milei. Milei é apenas o executor das nossas ideias, das ideias liberais. E demonstra que, de facto, funcionam, que melhoram a vida das pessoas seja em Portugal seja na Argentina. São ideias que têm sucesso, trazem progresso, riqueza e prosperidade. Ideias que diminuem a pobreza. Estas ideias têm também um rosto em Portugal e esse rosto é a Iniciativa Liberal. Essas ideias têm um rosto em Portugal e é a Iniciativa Liberal”, afirmou, antes de passar a palavra a Mariana Leitão.