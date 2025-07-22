A Comissão Europeia lançou esta terça-feira uma consulta pública e um convite à apresentação de provas para apoiar o desenvolvimento do Plano de Ação da União Europeia (UE) contra a perseguição online (ciberbullying), previsto para o início de 2026.

A consulta está aberta até 29 de setembro e terá também, durante esse mês, uma versão para as crianças.

De acordo com um comunicado do executivo comunitário, quase um em cada seis adolescentes diz ter sido vítima de ciberbullying, enquanto um em cada oito admite tê-lo praticado.

O próximo plano de ação centrar-se-á na proteção dos menores, tendo igualmente em conta outros elementos de ciberbullying, como a dimensão do género e a maior vulnerabilidade de certos grupos de jovens até aos 29 anos de idade.

O plano de ação sobre ciberbullying complementa as medidas já tomadas pela Comissão para proteger e capacitar os menores em linha, como as orientações e ações sobre a proteção de menores ao abrigo da Lei dos Serviços Digitais, bem como o projeto de uma solução de verificação da idade.