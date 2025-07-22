O grupo estatal chinês Cosco está a negociar a entrada no consórcio liderado pela BlackRock para a compra dos dois portos da CK Hutchison no Panamá, exigindo poder de veto sobre decisões estratégicas, noticiou a Bloomberg.

Segundo fontes citadas pela agência, a Cosco argumenta que o poder de veto dentro do consórcio é “necessário” para impedir decisões contrárias aos interesses da China e garantir o aval de Pequim à operação.

O consórcio negoceia a compra de 43 ativos portuários, incluindo os terminais de Balboa e Cristóbal, operados atualmente pela CK Hutchison, propriedade do magnata de Hong Kong Li Ka-shing. Embora os parceiros estejam dispostos a dar à Cosco acesso total à informação sobre o negócio, ainda não foi alcançado acordo sobre a extensão dos poderes da maior transportadora marítima da China.

As negociações decorrem até 27 de julho, mas os termos da participação da Cosco poderão só ser fechados em setembro, indicou a Bloomberg.

O negócio, avaliado em cerca de 23 mil milhões de dólares (21 mil milhões de euros), está no centro das tensões entre a China e os Estados Unidos, depois de o Presidente norte-americano, Donald Trump, o ter descrito como uma “recuperação” do controlo dos EUA sobre o canal do Panamá, criticando a crescente influência chinesa na infraestrutura.

Pequim reagiu com desconfiança, tendo a imprensa estatal comparado o acordo a “entregar uma faca ao rival” e anunciado uma investigação à operação.

O plano prevê a transferência de 90% das participações nos portos panamianos para o consórcio liderado pela BlackRock, num contexto de crescente escrutínio internacional sobre o papel da China em infraestruturas logísticas estratégicas.