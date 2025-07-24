Um homem de 72 anos foi detido na segunda-feira e constituído arguido no âmbito de um processo por violência doméstica contra a mulher no concelho de Palmela, no distrito de Setúbal, informou esta quinta-feira a Guarda Nacional Republicana (GNR).

Em comunicado, a GNR adianta que o “homem exercia violência psicológica e física sobre a vítima, sua esposa, de 72 anos”.

No decurso da investigação, a GNR deu cumprimento a um mandado de busca domiciliária e a uma busca a um veículo, que terminaram na apreensão de cinco espingardas, uma pistola, uma arma de ar comprimido e 317 munições de diferentes calibres.

O suspeito foi constituído arguido e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial de Setúbal.

Na nota, a GNR lembra que as denúncias e os pedidos de ajuda sobre violência doméstica podem ser reportados no Portal Queixa Eletrónica, através do 112, no posto da guarda mais próximo à área de residência, na aplicação App MAI112 disponível e destinada exclusivamente aos cidadãos surdos.

Pode ser ainda reportado através da aplicação SMS Segurança, direcionada a pessoas surdas, neste link.