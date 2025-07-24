Ainda antes de ser público que Donald Trump foi avisado pela procuradora-geral norte-americana de que o seu nome era mencionado nos ficheiros do caso Epstein, foram reveladas, pela CNN, imagens de arquivo desconhecidas do grande público que revelam novos detalhes sobre a relação do Presidente dos EUA com o magnata acusado de coordenar uma rede de tráfico sexual de menores.

A CNN Internacional revelou fotos de Jeffrey Epstein no casamento de Donald Trump com Marla Maples, realizado no Plaza Hotel, em Nova Iorque, em 1993. O meio de comunicação alega que, até agora, a presença do magnata neste casamento do Presidente norte-americano não era uma informação amplamente conhecida do público.

Confrontado pela CNN com as imagens que vêm agora a público, Donald Trump disse que se tratam de “notícias falsas“. “Devem estar a gozar comigo”, terá dito, antes de desligar a chamada telefónica ao jornalista que o abordou. Após esta resposta do Presidente dos EUA, o diretor de comunicação da Casa Branca emitiu um comunicado mais extenso.

“Não passam de imagens fora de contexto, retiradas de vídeos e fotos inofensivos de eventos com grande participação de público, que têm como objetivo repugnante inferir algo nefasto”, escreveu Steve Chung. “O facto é que o Presidente expulsou-o do seu clube por ser sinistro. Isto não passa de persistir em dar notícias falsas, inventadas pelos Democratas e pelos meios de comunicação liberais.”

Donald Trump e Jeffrey Epstein mantinham uma relação desde os anos 1980. A NBC News recuperou um vídeo de arquivo, datado de 1992, que mostra os dois a socializarem num evento. O fotógrafo que tirou as fotos de Epstein no casamento de 1993 tinha tirado, meses antes, outra foto do magnata acompanhado por Trump numa cerimónia de inauguração do Harley Davidson Cafe, em Nova Iorque. Há ainda imagens dos dois milionários juntos em, pelo menos, duas festas promovidas pela Victoria’s Secret, que se realizaram em abril de 1997.

Quando a polémica à volta do caso foi reacendida, Trump apelidou Epstein como “o homem que nunca morre” e chegou a dizer que “não era um fã” do alegado líder de uma rede de prostituição de menores. As imagens que foram agora recuperadas, assim como a carta enviada a Epstein no seu 50º aniversário, têm mostrado no entanto que ambos mantinham relação.

No entanto, as imagens de arquivo que têm sido recuperadas foram todas tiradas antes de 2005, o ano em que começaram a ser públicas as primeiras alegações de que Jeffrey Epstein abusava de raparigas menores. Nesse ano, o magnata já estaria sob investigação das autoridades norte-americanas, tendo sido detido no ano seguinte. O alegado abuso de “dezenas de menores” pelo magnata terá ocorrido entre 2002 e 2005.

A relação de amizade entre Trump e o magnata durou 15 anos e terá acabado por volta de 2004, de acordo com o The New York Times.