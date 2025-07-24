O secretário de Estado norte-americano, Marco Rubio, e o ministro dos Negócios Estrangeiros, Paulo Rangel, falaram ao telefone esta quinta-feira, revelaram os respetivos gabinetes em comunicado. A conversa entre os chefes da diplomacia de Portugal e dos EUA focou-se na relação bilateral entre os dois países.

“Eles examinaram formas de aprofundar a cooperação nas aéreas do comércio, tecnologia e Defesa“, pode ler-se no comunicado da porta-voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce. “Ambos os líderes expressaram o seu compromisso com a promoção da segurança e prosperidade económica transatlântica para benefício de ambas as sanções”, rematou.

Já o Ministério dos Negócios Estrangeiros sublinhou a “importância” da conversa, que se debruçou sobre a “agenda bilateral” e o facto de Rubio e Rangel terem “reafirmado a excelência das históricas relações entre os dois países”.

O MNE @PauloRangel_pt teve hoje uma importante conversa telefónica com o Secretário de Estado @SecRubio, onde passaram em revista a agenda bilateral ???????????????? e reafirmaram a excelência das históricas relações entre os dois países. — Negócios Estrangeiros PT (@nestrangeiro_pt) July 24, 2025

Desde que Rubio assumiu a liderança do Departamento de Estado, os dois líderes da diplomacia, já se reuniram presencialmente, mas nunca para um encontro bilateral. As reuniões em questão aconteceram no âmbito das alianças multilaterais que Portugal e os Estados Unidos integram — entre as quais se destaca a NATO.