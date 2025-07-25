A AICEP Global Parques assinou esta sexta-feira, no âmbito da visita do Presidente de Angola a Portugal, dois memorandos de entendimento com entidades angolanas, visando, nomeadamente, a capacitação de quadros e o fomento do investimento do setor privado.

No comunicado enviado à Lusa, a AICEP Global Parques diz que o objetivo dos acordos assinados esta tarde, um com a agência de certificação de zonas industriais e logísticas e outro com a agência de investimento privado e promoção das exportações de Angola, é “impulsionar o investimento e o desenvolvimento de infraestruturas industriais e logísticas”.

Na cerimónia que decorreu no Palácio das Necessidades, em Lisboa, foi assinado um Protocolo de Cooperação com a ARCCLA — Agência Reguladora de Certificação de Carga e Logística de Angola e um memorando de entendimento com a angolana AIPEX — Agência de Investimento Privado e Promoção das Exportações.

O objetivo do primeiro instrumento é reforçar a “colaboração institucional e técnica, centrada na partilha de boas práticas na gestão de zonas industriais e logísticas, no desenvolvimento de modelos de concessão e operação de infraestruturas e na capacitação de quadros, com especial enfoque na dinamização das cadeias de valor logísticas e na criação de condições para o crescimento sustentável do setor”, afirma a AICEP Global Parques.

Já o memorando assinado com a AIPEX estabelece os termos de uma colaboração institucional “focada na promoção do investimento privado, na partilha de conhecimento técnico e boas práticas, na qualificação de infraestruturas de acolhimento empresarial e no apoio à internacionalização de empresas angolanas e portuguesas”.

Este memorando, lê-se também no comunicado, “visa ainda reforçar a convergência estratégica entre as duas entidades, reconhecendo o papel da AIPEX como interlocutor privilegiado dos investidores em Angola e o compromisso da AICEP Global Parques em criar condições favoráveis para a atração e instalação de novos projetos empresariais, potenciando sinergias com impacto na competitividade e coesão económica dos dois países”.

A ARCCLA tem como missão regular, fiscalizar e supervisionar as atividades logísticas, promovendo a criação de uma rede eficiente e integrada, orientada para a competitividade e diversificação da economia angolana, enquanto a AIPEX é a entidade angolana responsável pela promoção das exportações, captação de investimento privado e apoio à execução de projetos de investimento.

Do lado português, a AICEP Global Parques é uma empresa especializada em gestão de parques industriais e em soluções de localização empresarial, tendo como prioridade “garantir condições de captação e acompanhamento da instalação de projetos de investimento nacional e estrangeiro”.

O Presidente angolano, João Lourenço, chegou na quinta-feira a Lisboa para uma visita oficial a Portugal, numa deslocação que coincide com o debate à volta da recente aprovação, no parlamento português, de novas disposições da lei de estrangeiros.

João Lourenço iniciou esta sexta-feira a visita oficial no Palácio de Belém, onde foi recebido pelo Presidente, Marcelo Rebelo de Sousa, tendo-se reunido também com o primeiro-ministro, Luís Montenegro, num programa que incluiu ainda um encontro com empresários e que culminará no sábado com uma conversa com o seu homólogo português no âmbito da iniciativa EurAfrican Fórum.