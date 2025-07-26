Ameaças, interessados sem ofertas, mensagens a Varandas, processo e a chave variável: os bastidores dos 45 dias da novela Gyökeres

As semanas foram passando, houve um pouco de tudo. Ameaças de greve, vários clubes ao barulho, dúvidas em relação a alegados acordos escritos que afinal teriam sido promessas em encontros, declarações públicas para posicionar as partes, muita informação passada nos bastidores para “defender” um ou outro dos lados. No final, tudo voltou à estaca onde sempre esteve: Viktor Gyökeres iria ser vendido pelo Sporting, o Arsenal era o clube em melhor posição para ficar com o sueco, faltava apenas o acordo entre as partes para a saída do avançado de Portugal para a Premier League. A novela foi longa, as negociações ainda mais mas, mediante a apresentação de uma quarta proposta por parte dos responsáveis londrinos, tudo ficou de vez fechado.

Se Gyökeres chegou a Alvalade depois de um longo namoro do Sporting junto de jogador, representantes e Coventry, com os leões a ganharem a corrida a vários clubes sobretudo ingleses que tinham abordado nesse verão o conjunto do Championship, agora chegou a altura do regresso a Inglaterra pela porta grande e para um clube que tem como objetivo ganhar todas as competições em que participa. O sueco foi a contratação mais cara de sempre da formação de Alvalade, por um total de 20 milhões de euros mais quatro milhões por objetivos cumpridos (mais 10% de uma futura mais valia), mas sai também como a transferência mais alta de sempre do Sporting, depois de duas temporadas em que foi o melhor marcador da equipa e do Campeonato entre a conquista de duas Ligas e uma Taça e o prémio de maior goleador do ano de 2024.

Imperou a vontade do Sporting pela fasquia mínima que tinha sido colocada. Após uma primeira oferta de 55 milhões de euros com mais dez milhões de variáveis, a segunda proposta que foi colocada em cima da mesa tinha 65 milhões de euros fixos mais 15 milhões variáveis. Aproximou-se, não chegou. A SAD verde e branca, neste caso com Frederico Varandas a ter a última palavra entre negociações conduzidas pelo diretor geral Bernardo Palmeiro, não abdicou de um montante final global da operação a chegar aos 80 milhões de euros, algo que foi alcançado por caminhos que até meio das negociações nunca tinham sido explorados pelos dois clubes. Pelo meio, já com contrato fechado com os gunners, Gyökeres abdicou de dois milhões de euros do “bolo” acordado pelo vínculo assinado até junho de 2030 e andou de “férias” sem se apresentar.

Antes, sem que se pudesse propriamente falar de avanços e recuos, a relação entre Sporting e jogador foi-se deteriorando muito à boleia do choque entre a SAD leonina e o representante do sueco, Hasan Cetinkaya. E tudo começou com um ponto que nunca foi assumido por nenhuma das partes… por não estar escrito: o empresário garantia que o Sporting prometera antes que Gyökeres poderia sair por 60 milhões mais valores por objetivos (neste caso, dez milhões), o Sporting garantia que só disse ao empresário que não iria pedir os 100 milhões da cláusula. Apesar das tentativas para explicar ao avançado, e apenas ao avançado, aquilo que tinha sido dito nessa reunião, o sueco nunca baixou a guarda e foi pelo que o agente dizia para fazer – algo que acontecera também há dois anos, quando Cetinkaya disse a Gyökeres que o Sporting era a melhor opção.