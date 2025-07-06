Era algo que parecia inevitável, acabou por tornar-se uma novela ao longo das semanas. Se na última época havia a plena convicção de que Viktor Gyökeres iria fazer mais uma temporada no Sporting, agora ninguém tinha dúvidas em Alvalade de que o avançado sueco acabaria por sair e passar a ser de forma natural a maior venda de sempre dos leões. No entanto, entre guerras mais ou menos públicas entre o empresário do jogador e a SAD, tudo foi andando sem novidades a não ser uma certeza: o internacional ia sair. E esse acordo está cada vez mais próximo, embora exista apenas algo para já “fechado” – as negociações entre Gyökeres e o Arsenal. Tudo resto, apesar de todas as informações que saíram este domingo, ainda não está feito.

Depois de uma primeira abordagem do Arsenal pelo jogador, onde foi colocada em cima da mesa uma oferta de 55 milhões de euros fixos mais dez milhões de variáveis, os responsáveis londrinos não mais voltaram a subir a parada num plano oficial. Mais: a hipótese de virar atenções para Benjamin Sesko, esloveno do RB Leipzig, começou a ganhar forma. Apesar disso, a opção número 1 dos gunners nunca deixou de ser Viktor Gyökeres, faltando apenas o passo seguinte para aproximar a oferta daquilo que o Sporting quer.

Foi nesse contexto que surgiu a segunda proposta concreta do Arsenal, feita este fim de semana aos leões. O valor fixo subia para os 65 milhões de euros, a parte variável subia para os 15 milhões num bolo total de 80 milhões que se aproximava daquilo que o Sporting espera poder receber a breve e médio prazo pelo avançado que assim seria já a maior transferência de sempre dos verde e brancos. Mais uma vez, a oferta foi recusada mas aquilo que continha coloca quase como certo um acordo entre as duas partes muito em breve.

O Sporting não quer abdicar dos 70 milhões de euros fixos, sendo que cinco milhões de variáveis que eram oferecidos pelo Arsenal tinham uma fácil concretização pela realização de jogos oficiais. Aí poderá estar a chave que desbloqueie o processo, numa base que poderá entroncar naquilo que os leões pretendem e que os londrinos podem atingir. As negociações deverão continuar nas próximas horas, com o ponto comum de as duas partes quererem resolver essa última parte no limite até à próxima quinta-feira. Caso esse valor seja atingido, o Coventry irá receber 4,6 milhões de euros pelos 10% da mais valia que tinha ainda do passe do avançado sueco, ficando por conhecer o montante pago pela intermediação do negócio.

Sendo este o ponto de situação, e com essa convicção de que Gyökeres já não voltará a Lisboa depois de ter sido autorizado a chegar apenas na sexta-feira a Alcochete e não no início da semana como esta inicialmente previsto, sobra ainda uma dúvida. A partir de dia 1 de julho, o Sporting passaria a estar obrigado a dar 10% de uma qualquer proposta de 60 ou mais milhões fixos recusada ao agente do jogador, Hasan Cetinkaya. Com os leões a recusarem esta nova oferta do Arsenal, o não pagamento desse valor estaria sempre pendente de um acordo com o empresário, algo que poderá depois ter interferência no valor pedido para a sua saída.

Enquanto tudo isso vai acontecendo, o Sporting foi fazendo aproximações para garantir o sucessor de Viktor Gyökeres para fazer companhia a Conrad Harder no ataque verde e branco. Luis Suárez, colombiano de 27 anos do Almería, é aquele que nesta fase parece reunir mais condições para ser o alvo número 1 dos verde e brancos mesmo não tendo as mesmas características do sueco mas existem outras opções ainda em cima da mesa que estão também dependentes da capacidade de chegar a um ala esquerdo que jogue com o pé direito. Os dois objetivos têm registado avanços nos últimos dias, numa fase em que o avançado brasileiro Alisson e o médio georgiano Giorgi Kochorashvili são os únicos reforços já confirmados para 2025/26.